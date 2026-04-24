Microsoft запускает «мягкие» сокращения: 7 % сотрудников досрочно отправят на пенсию

Американские техногиганты начали с разной степенью прямоты сокращать персонал, мотивируя свои действия внедрением искусственного интеллекта. Кто-то пытается сделать вид, что ИИ увеличил производительность труда, кто-то просто перенаправляет средства на развитие вычислительной инфраструктуры. Microsoft собирается предложить 7 % своих сотрудников в США досрочно выйти на пенсию.

Оптимизацией штатного расписания Microsoft активно занимается с прошлого года, по состоянию на июнь 2025 года она располагала 228 000 сотрудников, из которых 125 000 работали в США. Седьмого мая 2025 года, как поясняет CNBC, подходящие для программы досрочного выхода на пенсию сотрудники Microsoft уровня не выше старшего директора получат уведомления с предложением досрочно завершить карьеру в компании в обмен на дополнительные стимулирующие выплаты. Сумма возраста и стажа работы в Microsoft каждого участника программы должна быть не ниже 70 лет. Компания впервые обращается к такому способу сокращения штата за 51 год своего существования.

Попутно пересматриваются и некоторые условия компенсации для действующих сотрудников Microsoft. Между величиной пакета акций, которые сотрудники могут получить в качестве вознаграждения за труд, и суммой денежных выплат более не устанавливается жёсткая связь, поэтому руководители могут более гибко формировать структуру поощрений для своих подчинённых. В целом, вместо девяти вариантов поощрения руководителям будет предлагаться только пять, и это должно упростить выбор.

microsoft, сша, сокращения, персонал, пенсия
