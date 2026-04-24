Заявления передовых разработчиков технологий искусственного интеллекта указывают, что их не очень беспокоит отрицательная реакция потребителей на новые решения. При этом граждане понимают, что им придётся овладеть навыками работы с ИИ, чтобы быть востребованными на рынке труда в новом мире.

«Технари никогда не были сильны в общении. Первая компания, которая по-настоящему осознает силу корпоративной коммуникации и составления материалов о своих продуктах, одержит победу», — заявил изданию Axios профессор Дартмутского колледжа Пол Ардженти (Paul Argenti). Преимущество перед конкурентами есть, например у Google и Microsoft, считает он, потому что у них сформированы «более продуманные» стратегии общения с потребителем.

Потребитель же всё более скептически относится к ИИ, но это не смущает разработчиков. Половина американцев испытывает в отношении ИИ скорее обеспокоенность, чем воодушевление, гласят социологические исследования, а среди молодого поколения энтузиазм к ИИ питают лишь 22 %. О «серьёзном кризисе [на рынке] занятости» недавно заявил глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), но глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал это «маркетингом, основанным на страхе», и резюмировал, что пессимизм бесперспективен.

Тем временем рядовые американцы со всё большим недовольством реагируют не только на сам ИИ, но и на масштабное строительство центров обработки данных для него по всей стране. В штате Мэн их запретили вообще, а в небольшом городке штата Миссури жители отправили в отставку половину муниципального совета, чтобы закрыть проект близлежащего ЦОД. Но неизбежность будущего с ИИ граждане уже не отрицают — и даже если это противоречит их собственным этическим принципам, они осваивают работу с ИИ, чтобы быть востребованными на рынке труда.