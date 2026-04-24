реклама
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии

Заявления передовых разработчиков технологий искусственного интеллекта указывают, что их не очень беспокоит отрицательная реакция потребителей на новые решения. При этом граждане понимают, что им придётся овладеть навыками работы с ИИ, чтобы быть востребованными на рынке труда в новом мире.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

«Технари никогда не были сильны в общении. Первая компания, которая по-настоящему осознает силу корпоративной коммуникации и составления материалов о своих продуктах, одержит победу», — заявил изданию Axios профессор Дартмутского колледжа Пол Ардженти (Paul Argenti). Преимущество перед конкурентами есть, например у Google и Microsoft, считает он, потому что у них сформированы «более продуманные» стратегии общения с потребителем.

Потребитель же всё более скептически относится к ИИ, но это не смущает разработчиков. Половина американцев испытывает в отношении ИИ скорее обеспокоенность, чем воодушевление, гласят социологические исследования, а среди молодого поколения энтузиазм к ИИ питают лишь 22 %. О «серьёзном кризисе [на рынке] занятости» недавно заявил глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), но глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал это «маркетингом, основанным на страхе», и резюмировал, что пессимизм бесперспективен.

Тем временем рядовые американцы со всё большим недовольством реагируют не только на сам ИИ, но и на масштабное строительство центров обработки данных для него по всей стране. В штате Мэн их запретили вообще, а в небольшом городке штата Миссури жители отправили в отставку половину муниципального совета, чтобы закрыть проект близлежащего ЦОД. Но неизбежность будущего с ИИ граждане уже не отрицают — и даже если это противоречит их собственным этическим принципам, они осваивают работу с ИИ, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Теги: ии, цод, сша
