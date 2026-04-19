Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год

Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) предупреждает об исчезновении инженерных профессий по мере того, как ИИ берёт на себя написание кода, — и одновременно открывает около 429 вакансий для разработчиков с зарплатой до $405 000. Противоречие обнажает переходный момент: ИИ меняет характер инженерного труда, но заместить специалистов полностью пока не может.

Источник изображений: anthropic.com

На протяжении нескольких месяцев Амодеи последовательно предупреждает, что начальные инженерные позиции окажутся под ударом первыми — рутинным кодингом уже занимаются ИИ-системы. «Думаю, что написание кода исчезнет первым — или, точнее, им первым займутся ИИ-модели», — сказал он в ходе одной из недавних дискуссий, разграничив собственно кодинг и более широкий круг инженерных обязанностей. По его прогнозу, уже через 12 месяцев ИИ будет писать фактически весь код, а в обозримом будущем доля машинного кода во многих компаниях достигнет 90 %.

Внутри самой Anthropic трансформация идёт уже сейчас. Часть руководителей инженерных команд перестала писать код самостоятельно и переключилась на проверку и доработку того, что для них генерирует ИИ. Один из внутренних инструментов в компании собрали менее чем за 2 недели преимущественно на машинном коде — прежде такие задачи занимали значительно больше времени. Амодеи не исключает, что со временем потребность в инженерах снизится и внутри самой компании: «В будущем нам самим потребуется меньше разработчиков, чем сегодня».

Тем не менее, страница вакансий Anthropic насчитывает около 429 открытых позиций в разработке — инженер-исследователь, full-stack-разработчик, инженер по производительности, руководитель инженерного направления — с вилкой от $320 000 до $405 000 в год. Разрыв между прогнозом и кадровой практикой объясняется хронологией: ИИ снижает потребность в рутинном кодинге, однако разработка и совершенствование самих ИИ-систем требует глубокой технической экспертизы, которую компании вроде Anthropic продолжают наращивать.

Амодеи признаёт, что даже при широкой автоматизации кодинга инженеры сохранят ключевую роль: формулировать условия задачи, принимать архитектурные решения, обеспечивать совместимость с существующим кодом и отвечать за безопасность. Параллельно, по его словам, возникнут новые специализации — в частности, «специалист по внедрению информационных систем» (англ. — forward deployed engineer): специалист, сочетающий технические компетенции с пониманием потребностей клиентов и помогающий внедрять ИИ-решения на практике. Открытым остаётся вопрос, что произойдёт, если ИИ научится управлять и этими задачами.

Теги: anthropic, ии, искусственный интеллект, claude, инженер
