Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете

Руководитель игрового направления Google Cloud Джек Бьюзер (Jack Buser) в интервью Mobilegamer.biz рассказал о распространении ИИ-инструментов среди ведущих разработчиков игр.

По словам Бьюзера, сейчас 90 % крупных игровых студий применяет в разработке инструменты на основе генеративного ИИ, но из страха перед негативной реакцией геймеров многие не готовы говорить об этом публично.

В частности, активным пользователем ИИ-инструментов от Google (Gemini, Nano Banana Pro) является Capcom. Ранее японский издатель на базе облачной среды Google Cloud построил прототип ИИ-системы для генерации идей.

«Игроки не понимают, что их любимые игры уже сделаны с помощью ИИ. <...> Прошлым летом во время Gamescom мы провели опрос среди студий со всего мира. Девять из десяти разработчиков сказали нам, что используют [ИИ]», — заявил Бьюзер.

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на свои источники подтвердил, что «почти все крупные студии сейчас используют инструменты на основе генеративного ИИ» — в частности, модель Claude от Anthropic.

Бьюзер считает, что ИИ избавляет игровые студии от «рутинной и однообразной, малоэффективной» работы (вроде выбора каждого камешка для дороги) и позволяет им сосредоточиться на творческих задачах.

Босс Google Cloud уверен, что скепсис игроков в отношении ИИ начнёт уходить в прошлое, когда они поймут, что технология помогает выпускать игры быстрее и предоставляет разработчикам больше пространства для риска.