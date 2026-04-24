Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили

Производители электроники вынуждены либо сокращать объёмы выпуска продукции в условиях дефицита памяти, либо пытаться закупить её в нужных количествах по высоким ценам. Японская корпорация Canon выбрала второй путь, но в масштабах года это увеличило её расходы на дополнительные $313 млн. Кроме того, операционная прибыль компании снижается быстрее, чем ожидалось.

Акции Canon на японской фондовой площадке упали в цене максимально за последние 12 с лишним месяцев, на 8 %, после заявлений руководства компании о влиянии кризиса на рынке памяти на её бизнес. Этот производитель электроники смог сформировать необходимый запас микросхем памяти, но данные меры стоили ему дополнительных затрат в размере $313 млн, поскольку покупать память приходилось по завышенным ценам. Canon призналась, что будет вынуждена повышать цены на свою продукцию, но это компенсирует рост цен на память лишь частично. Кроме того, компания пока не определилась со степенью влияния ближневосточного кризиса на свой бизнес.

Годовой прогноз по величине операционной прибыли Canon была вынуждена сократить на 5 % до $2,85 млрд. В этом смысле её росту не будет способствовать даже ситуация на рынке оборудования для производства чипов, ведь спрос на литографические системы, которые компания тоже поставляет, весьма высок. В первом квартале операционная прибыль Canon падала быстрее ожидаемого, сократившись на 26 % до $447 млн. Прибыль компании снижалась по многим направлениям деятельности: в устройствах печати, медицинском оборудовании, фотоаппаратуре и промышленном оборудовании. Примечательно, что это происходило на фоне роста выручки. Это объясняется как раз ростом расходов Canon на закупку микросхем памяти.