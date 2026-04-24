От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях

Новые iPhone компания Apple выпускает каждый год, а вот продуктами в совершенно новых категориях производитель балует поклонников намного реже. Но в скором временим Apple собирается значительно расширить ассортимент своей продукции, сообщил аналитик Марк Гурман (Mark Gurman).

На этой неделе эксперт в беседе с ведущими YouTube-канала TBPN, посвящённой смене гендиректора Apple и связанных с ней ожиданиям от нового главы компании Джона Тернуса (John Ternus) сообщил, что «сейчас в разработке находятся шесть основных продуктов Apple, шесть крупных категорий продуктов».

Компания, по его словам, готовится выпустить:

  • наушники AirPods с искусственным интеллектом;
  • умные очки;
  • умный кулон;
  • умный дисплей;
  • настольного робота;
  • камеру видеонаблюдения.

Смарт-очки под условным пока названием Apple Glasses компания намеревается представить либо в конце текущего, либо в начале будущего года. Умный кулон будет своего рода альтернативой AirPods с ИИ и Glasses — все три устройства будут выступать в качестве периферийных для iPhone, подключаться к Siri и работать с другими функциями ИИ. Умный дисплей (условный HomePad), настольный робот и камера наблюдения станут полностью самостоятельными устройствами. HomePad может дебютировать этой осенью, возможно, на презентации iPhone 18; настольный робот планируется к выпуску в 2027 году, но есть информация, что его перенесли на 2028-й. В этом году выйдет и умная камера наблюдения.

Источник:

Теги: apple, очки, наушники, робот, дисплей, камера
window-new
