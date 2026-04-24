Три главных коллекционера Steam собрали на аккаунте более 40 000 игр каждый

Только прошлой осенью мы писали, что китайский пользователь Sonix первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр. Спустя всего семь месяцев коллекционеров такого масштаба стало трое.

Источник изображений: Valve

Sonix всё ещё возглавляет рейтинг коллекционеров Steam c 43 086 играми на счету (на сумму почти $680 тысяч). Следом идут два новых обладателя значка «Коллекционер игр: 40 000+» — Ian Brandon Anderson (41 090) и Axtor (40 553).

Технически у всех трёх в библиотеке более 60 тыс. продуктов, однако многие из них не получили доступ к функциям настройки профиля (недостаточно популярны), в связи с чем не учитываются при подсчётах коллекций игр и трофеев.

Как подметил портал Tom’s Hardware, к настоящему моменту у целых 120 пользователей Steam на учётной записи имеется более 20 тыс. игр. Статистику можно наблюдать в базе данных SteamDB.

Можно было подумать, что на таком уровне вовлечения в коллекционирование игр люди в них и не играют, но нет: например, расположившийся на 120-м месте японец Cheltan запустил 8732 из 21 938 своих игр.

По подсчётам Tom’s Hardware, для того, чтобы переиграть во все 40 тыс. игр на своём аккаунте, первой тройке коллекционеров придётся провести перед монитором семь беспрерывных лет (более 21 года, если тратить на это по восемь часов в день).

Пополнить свою библиотеку Steam можно на многочисленных распродажах, которые Valve устраивает на протяжении года. Весенняя подошла к концу 26 марта, а летняя стартует уже 25 июня.

