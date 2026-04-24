В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины

В каждой развивающейся отрасли основатели и инвесторы стремятся к общей цели, пока не начинают поступать деньги и возникает конфликт интересов. На мероприятии по термоядерной энергетике Fusion Fest участников интересовали два вопроса: когда стартапам следует выходить на биржу и допустимо ли тратить средства на непрофильные виды бизнеса. Сгладить остроту этих вопросов не помогла даже информация о привлечении за последний год инвестиций в размере $1,6 млрд.

За последние четыре месяца стартапы в области термоядерной энергетики TAE Technologies и General Fusion объявили о планах слияния с компаниями, акции которых котируются на бирже. Компании рассчитывают получить финансирование для своих научно-исследовательских работ, а инвесторы видят возможность увидеть прибыль впервые за 20 лет. Однако большинство экспертов полагают, что стартапы выходят на биржу слишком рано и не достигли ключевых этапов, которые являются жизненно важными для оценки прогресса компании, занимающейся термоядерным синтезом.

В декабре 2025 года TAE объявила о слиянии с Trump Media & Technology Group. Хотя сделка ещё не завершена, подразделение, занимающееся термоядерным синтезом, уже получило $200 млн из потенциальных $300 млн, что даёт ему возможность продолжить разработку своей электростанции. В январе 2026 года General Fusion заявила о планах обратного слияния со компанией по приобретению активов, что может принести компании $335 млн и увеличить биржевую стоимость объединённой структуры до $1 млрд.

До объявления о слиянии General Fusion испытывала трудности с привлечением средств, и примерно в это же время в прошлом году компания уволила 25 % своего персонала. В августе компания получила кратковременную передышку, когда инвесторы предоставили ей $22 млн, но в высокозатратной области термоядерного синтеза таких средств на долго не хватило.

Положение TAE было не столь плачевным, но ей также требовались средства. До слияния компания привлекла почти $2 млрд, что звучит внушительно, но следует помнить, что компания существует уже почти 30 лет. Её оценка до слияния составляла $2 млрд, так что инвесторы в лучшем случае работали в ноль.

Ни одна из компаний не достигла научной безубыточности — ключевого показателя, демонстрирующего потенциал реактора для создания электростанции. Многие наблюдатели сомневаются, что они достигнут этой отметки раньше других частных стартапов. Если TAE или General Fusion не покажут результатов в обозримом будущем, публичные рынки могут негативно оценить перспективы всей термоядерной отрасли.

Чтобы удержаться на плаву и вселить надежду в инвесторов, TAE начала продавать другие продукты, включая силовую электронику и аппараты лучевой терапии для лечения рака. Аналогичным образом поступают и другие развивающиеся компании в области термоядерного синтеза. Commonwealth Fusion Systems и Tokamak Energy поставляют промышленные магниты, а Shine Technologies работает в области ядерной медицины.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, следует ли компаниям стремиться к получению прибыли сейчас или всё же сделать ставку на запуск работающей термоядерной электростанции. Инвесторы опасаются, что стартапы могут отвлечься на прибыльные, но второстепенные виды бизнеса и потерять лидирующие позиции в основной деятельности.

На сегодняшний день ни один стартап не достиг научного рубежа безубыточности, когда термоядерная реакция генерирует больше энергии, чем необходимо для запуска. Нечего и говорить о безубыточности предприятия, когда реактор производит больше энергии, чем требуется для работы всей площадки, или коммерческой жизнеспособности, когда производимую энергию можно продавать потребителям.

Аналитики полагают, что достижение научного рубежа безубыточности весьма вероятно в следующем году и именно это должно становится поводом для выхода на биржу.