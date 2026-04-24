В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины

В каждой развивающейся отрасли основатели и инвесторы стремятся к общей цели, пока не начинают поступать деньги и возникает конфликт интересов. На мероприятии по термоядерной энергетике Fusion Fest участников интересовали два вопроса: когда стартапам следует выходить на биржу и допустимо ли тратить средства на непрофильные виды бизнеса. Сгладить остроту этих вопросов не помогла даже информация о привлечении за последний год инвестиций в размере $1,6 млрд.

За последние четыре месяца стартапы в области термоядерной энергетики TAE Technologies и General Fusion объявили о планах слияния с компаниями, акции которых котируются на бирже. Компании рассчитывают получить финансирование для своих научно-исследовательских работ, а инвесторы видят возможность увидеть прибыль впервые за 20 лет. Однако большинство экспертов полагают, что стартапы выходят на биржу слишком рано и не достигли ключевых этапов, которые являются жизненно важными для оценки прогресса компании, занимающейся термоядерным синтезом.

В декабре 2025 года TAE объявила о слиянии с Trump Media & Technology Group. Хотя сделка ещё не завершена, подразделение, занимающееся термоядерным синтезом, уже получило $200 млн из потенциальных $300 млн, что даёт ему возможность продолжить разработку своей электростанции. В январе 2026 года General Fusion заявила о планах обратного слияния со компанией по приобретению активов, что может принести компании $335 млн и увеличить биржевую стоимость объединённой структуры до $1 млрд.

До объявления о слиянии General Fusion испытывала трудности с привлечением средств, и примерно в это же время в прошлом году компания уволила 25 % своего персонала. В августе компания получила кратковременную передышку, когда инвесторы предоставили ей $22 млн, но в высокозатратной области термоядерного синтеза таких средств на долго не хватило.

Положение TAE было не столь плачевным, но ей также требовались средства. До слияния компания привлекла почти $2 млрд, что звучит внушительно, но следует помнить, что компания существует уже почти 30 лет. Её оценка до слияния составляла $2 млрд, так что инвесторы в лучшем случае работали в ноль.

Ни одна из компаний не достигла научной безубыточности — ключевого показателя, демонстрирующего потенциал реактора для создания электростанции. Многие наблюдатели сомневаются, что они достигнут этой отметки раньше других частных стартапов. Если TAE или General Fusion не покажут результатов в обозримом будущем, публичные рынки могут негативно оценить перспективы всей термоядерной отрасли.

Чтобы удержаться на плаву и вселить надежду в инвесторов, TAE начала продавать другие продукты, включая силовую электронику и аппараты лучевой терапии для лечения рака. Аналогичным образом поступают и другие развивающиеся компании в области термоядерного синтеза. Commonwealth Fusion Systems и Tokamak Energy поставляют промышленные магниты, а Shine Technologies работает в области ядерной медицины.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, следует ли компаниям стремиться к получению прибыли сейчас или всё же сделать ставку на запуск работающей термоядерной электростанции. Инвесторы опасаются, что стартапы могут отвлечься на прибыльные, но второстепенные виды бизнеса и потерять лидирующие позиции в основной деятельности.

На сегодняшний день ни один стартап не достиг научного рубежа безубыточности, когда термоядерная реакция генерирует больше энергии, чем необходимо для запуска. Нечего и говорить о безубыточности предприятия, когда реактор производит больше энергии, чем требуется для работы всей площадки, или коммерческой жизнеспособности, когда производимую энергию можно продавать потребителям.

Аналитики полагают, что достижение научного рубежа безубыточности весьма вероятно в следующем году и именно это должно становится поводом для выхода на биржу.

Материалы по теме
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций
В Германии построят термоядерный реактор, а потом и первую в Европе термоядерную электростанцию
Китайский стартап сообщил о прорыве в разработке термоядерных реакторов нового поколения
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили
Intel предсказала спад рынка ПК — цены растут, а спрос снижается
Теги: термоядерный реактор, термоядерный синтез, термоядерная энергия, стартапы, финансирование, перспективы
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 39 мин.
«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники 57 мин.
Три главных коллекционера Steam собрали на аккаунте более 40 000 игр каждый 2 ч.
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 2 ч.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 3 ч.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 3 ч.
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном 4 ч.
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только 5 ч.
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 5 ч.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 5 ч.
Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии 2 мин.
В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины 8 мин.
Meta уволит 8 тыс. человек, чтобы вложиться в ИИ — Microsoft попросит 9 тыс. уволиться добровольно 15 мин.
Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы 51 мин.
Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр 55 мин.
Meta возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5 2 ч.
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376 2 ч.
Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной 3 ч.
Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК 4 ч.
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях 4 ч.