ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили план перевода 50 % государственного сектора, услуг и операций на агентный ИИ в течение двух лет. Инициативу представил шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум (Mohammed bin Rashid Al Maktoum). Страна позиционирует эту программу не как поэтапную цифровизацию, а как структурную перестройку госуправления — переход к модели автономного правительства.

Источник изображений: ChatGPT / 3DNews

Агентный ИИ — класс систем, способных не только генерировать аналитику, но и действовать самостоятельно: выполнять задачи, адаптироваться к меняющимся вводным данным и повышать собственную эффективность. В государственном контексте такие системы могут охватывать автоматизацию обращений граждан, оказания услуг и принятие операционных решений. Объявление примечательно тем, что инвестиции в ИИ подаются как инструмент национальной конкурентоспособности. ОАЭ годами выстраивали для этого основу: инфраструктуру цифровой идентификации, сервисы «умного правительства», суверенные облачные мощности, стратегии работы с данными и национальные ИИ-программы. Нынешний шаг выводит эти наработки за рамки цифрового обеспечения — к операционной автономии.

Маниш Ранджан (Manish Ranjan), директор по исследованиям ПО и облачных технологий в IDC EMEA, считает, что успех программы определят не столько вычислительные мощности, сколько готовность госведомств перестроить процессы, на которых будет работать агентный ИИ. По его словам, ключевым фактором станет уровень подготовки данных, рабочих процедур и управленческих правил: для федерального государства такая перестройка — это многолетняя программа управления изменениями, а не обычное технологическое внедрение.

Мохамед Рушди (Mohamed Roushdy), директор по информационным технологиям Reem Finance, назвал цель амбициозной, но достижимой с учётом цифровой зрелости страны. «ОАЭ начинают не с нуля», — подчеркнул Рушди, указав на развитые платформы UAE Pass и TAMM, устойчивые государственные инвестиции и широкое внедрение ИИ в госструктурах. При этом он выделил серьёзные барьеры: фрагментацию унаследованных систем, неравномерную готовность данных и ограничения суверенных ИИ-мощностей, способные замедлить прогресс в работе с чувствительными нагрузками.

Вопросы доверия, вероятно, определят следующую стадию ИИ-стратегии в госсекторе. По мере того как правительства переходят от ИИ как инструмента повышения производительности к системам, участвующим в принятии решений, прежних моделей управления рисками становится недостаточно. Ранджан считает, что руководителям госсектора нужно закладывать участие человека уже на этапе проектирования: заранее разграничивать решения, которые можно полностью автоматизировать, решения, требующие человеческой проверки, и зоны, где ответственность должна оставаться за человеком. Если в электронном государстве цифровое доверие строилось прежде всего на кибербезопасности, защите персональных данных и надёжности сервисов, то в агентных системах к этим требованиям добавляются объяснимость решений, постоянный надзор за моделями и подотчётность действий, выполняемых ИИ.

Инициатива ОАЭ поднимает и региональный вопрос — устанавливает ли страна планку, которой другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) будут вынуждены достичь. По мнению Ранджана, скорее всего да. «На протяжении последнего десятилетия эталоном в сфере государственных технологий GCC была цифровая зрелость — доступность электронных услуг и внедрение цифровой идентификации. ОАЭ фактически поднимают эту планку и заменяют прежний эталон готовностью к агентному ИИ», — заявил Ранджан.

Если тренд закрепится, последствия выйдут за рамки трансформации госуправления и могут ускорить инвестиции в суверенные облака, платформы управления ИИ, ПО для автоматизации, цифровую инфраструктуру и развитие кадрового потенциала госсектора по всему региону. В этом случае обучение в сфере ИИ предстоит пройти каждому федеральному госслужащему. Повышение квалификации всё чаще входит в национальные ИИ-стратегии, однако масштаб и обязательный характер программы говорят о том, что правительство рассматривает развитие кадров как неотъемлемую часть перехода к операционной автономии.

Теги: оаэ, ии, ии-бот, государство, госуслуги
