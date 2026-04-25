Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab

Ещё в феврале этого года первое беспилотное такси Tesla Cybercab без руля и педалей сошло с конвейера, но о начале массового производства таких машин Илон Маск (Elon Musk) предпочёл заявить только в эту пятницу, уже после публикации квартального отчёта. Двухместным роботакси предстоит постепенно вытеснить из фирменного парка используемые в аналогичных целях кроссоверы Model Y.

В квартальной отчётной презентации Tesla отмечает, что со временем в парке фирменных роботакси именно Cybercab станет преобладающим транспортным средством. На этот год у компании намечена географическая экспансия сервиса роботакси в США. Недавно в Техасе к Остину присоединились Даллас и Хьюстон. До середины года роботакси Tesla должны появиться в трёх городах Флориды, включая Майами, а также в Финиксе (Аризона) и Лас-Вегасе (Невада).

Существенной выручки от эксплуатации роботакси Tesla не увидит до 2027 года, по мнению Маска, да и производство Cybercab в этом году вряд ли можно будет назвать массовым. Формально, именно эта модель должна стать самой доступной в линейке электромобилей Tesla, но пока не ясно, будет ли она предлагаться частным покупателям. Глава компании также пояснил, что владельцы прочих моделей марки с установленным бортовым компьютером поколения HW4 при условии активации FSD смогут использовать свои машины в качестве роботакси, которое само зарабатывает для них деньги в свободное время.