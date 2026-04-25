Руководство Microsoft Xbox пообещало реформировать игровой сегмент

Руководители подразделения Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) и Мэтт Бути (Matt Booty) опубликовали внутреннюю служебную записку, в которой подробно изложили предстоящие перемены по направлению Xbox Games.

Источник изображения: Kamil Switalski / unsplash.com

Microsoft намерена пересмотреть подход к эксклюзивным играм для Xbox, подробно изучить жизнеспособность и ценность модели Game Pass. В краткосрочной перспективе компания хочет устранить недостатки актуальных консолей Xbox Series X|S, сделав приставки более привлекательными для любителей игр; в долгосрочной — упоминается устройство Project Helix, которое обещает высокие показатели производительности. В последующем интервью ресурсу The Game File Шарма и Бути рассказали о том, как будет реформироваться отдел Xbox.

Недавнее снижение цен на Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass — это первые шаги к привлечению большего числа геймеров, которые пожелают остаться в экосистеме надолго, заявила госпожа Шарма. Руководство хочет переосмыслить подход к Game Pass, оценить, насколько выгодным является предложение в контексте современного игрового рынка и мира, который меняется быстро. Microsoft будет уделять внимание играм Xbox Game Studios, чтобы обеспечить предсказуемый темп разработки и надёжную дорожную карту — компания хочет «стремиться к качеству», отметил директор по контенту в подразделении Мэтт Бути.

Отдел Xbox Gaming хочет «убедиться, что все наши показатели производительности, надёжности и качества превосходны», и что компания сможет «инвестировать в него, чтобы обеспечить первоклассный опыт». Это значит, что Microsoft будет уделять больше внимания существующим Xbox Series X|S, которые будут регулярно обновляться и получать дополнительные возможности, хотя долгосрочных решений пока не принято. С момента прихода на свой пост вместо Фила Спенсера (Phil Spencer) Аша Шарма говорила о «возвращении к Xbox», под которым подразумевается «восстановление основных фундаментальных принципов нашего продукта и консоли» и «укрепление наших позиций на ПК».

Она признала, что ценовая политика становится для потребителей всё менее комфортной, и в действительности Xbox хочет сделать платформу «открытой для большего числа людей, чтобы они могли создавать контент, и для большего числа геймеров, чтобы они могли участвовать в её преобразовании и расширении». Наконец, в одном контексте были упомянуты направления ПК и Xbox — и в этом плане она допустила слияние PC Game Pass и Xbox Game Pass в единый сервис.

Теги: microsoft, xbox, реформа
