реклама
В рамках трёхлетней сделки Meta✴ будет использовать сотни тысяч чипов Amazon Graviton

Эволюция вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта происходит стремительно, о чём отчасти говорит и недавний квартальный отчёт Intel, показавший резкий рост спроса на центральные процессоры серверного назначения. Американские техногиганты начинают активнее использовать чипы собственной разработки, а также предлагать их сторонним участникам рынка.

По крайней мере, эту тенденцию иллюстрирует заключённая недавно между Meta Platforms и Amazon (AWS) сделка, по результатам которой первая получит на три года или более доступ к сотням тысячам чипов Graviton, которые Amazon изначально разрабатывала для собственных нужд. Эта сделка, по большому счёту, идёт в одном русле с договорённостями, которые Meta недавно достигла с CoreWeave и Mebius, направив на расширение собственной вычислительной инфраструктуры $48 млрд в общей сложности.

Финансовые условия сделки Meta с Amazon раскрыты не были. По словам представителей первой, процессоры Graviton обеспечат её тем сочетанием производительности и эффективности при работе с агентскими задачами в ИИ, которое ей требуется. Как отметили представители AWS, процессоры Graviton используются многими разработчиками для предварительного обучения своих ИИ-моделей, и теперь Meta окажется в их числе. В этом отношении она составит компанию и более известным клиентам AWS, включая Adobe, Apple, Snowflake и Anthropic.

Среди доступных конфигураций облачного сервиса EC2 именно процессоры Graviton обеспечивают лучшее быстродействие за свои деньги, потребляя при этом на 60 % меньше электроэнергии по сравнению с альтернативами, как отмечают представители AWS. Компания Meta и ранее использовала Graviton, но в скромных масштабах, а теперь она войдёт в число пяти крупнейших клиентов AWS и начнёт использовать сотни тысяч таких чипов. Арендой чипов Nvidia у AWS компания Meta занималась с 2017 года.

Теги: me, aws, amazon, graviton, ии-чип
