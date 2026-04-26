OpenAI и Anthropic начали активно привлекать маркетинговые кадры из других компаний

Вряд ли кого-то в условиях бума искусственного интеллекта можно удивить «охотой за головами» среди разработчиков соответствующих систем. Она ведётся на всех уровнях и периодически создаёт информационные поводы о рекордных компенсационных пакетах, но CNBC добавляет, что теперь ведущие ИИ-стартапы типа OpenAI и Anthropic принялись искать и специалистов в сфере маркетинга, чтобы лучше продавать свои разработки.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает источник, оба указанных стартапа в последнее время переманили сразу нескольких руководителей Salesforce, Snowflake и Datalog, чтобы с их помощью укрепить свои позиции в корпоративном сегменте рынка. Ярким примером может служить недавний переход Дениз Дрессер (Denise Dresser, на фото выше) из Salesforce на пост директора по выручке OpenAI. На прежнем месте работы она руководила коммуникационной платформой Slack. Продвижением решений OpenAI также будет заниматься Дженнифер Маджлесси (Jennifer Majlessi), которая имеет опыт работы в Salesforce, и этими фигурами дело не ограничивается, поскольку конкурирующая Anthropic также нанимала выходцев из Salesforce в последнее время.

Руководители маркетинговых структур важны для ИИ-стартапов и благодаря наличию у них связей в корпоративной среде, которые сами по себе помогут эффективнее продвигать программное обеспечение и услуги OpenAI и Anthropic. Если последняя изначально больше ориентировалась на корпоративный рынок, то первая начала концентрироваться на нём относительно недавно. По состоянию на январь этого года, OpenAI уже получала 40 % всей выручки в корпоративном секторе, а к концу текущего года доля должна превысить 50 %. В ноябре было заявлено, что у OpenAI есть более 1 млн бизнес-пользователей по всему миру.

Как добавляет источник, OpenAI также переманила недавно из Palantir технических специалистов, которые сопровождают внедрение программных продуктов на стороне клиента. Такой персонал необходим для более эффективного продвижения ИИ-решений на корпоративном рынке.

Теги: anthropic, openai, salesforce, кадровые перестановки, кадры
anthropic, openai, salesforce, кадровые перестановки, кадры
OpenAI и Anthropic начали активно привлекать маркетинговые кадры из других компаний
