Сегодня 26 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Цены на память местами пошли вниз, но но...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Цены на память местами пошли вниз, но нормализации рынка не произойдёт раньше 2030 года

На рынке оперативной памяти и накопителей в Европе, Китае и США наметилось ценовое плато, а некоторые позиции даже подешевели. Однако опрошенные изданием PCWorld отраслевые аналитики связывают это с локальным давлением накопленных запасов и осторожностью покупателей, а не с концом дефицита, вызванного аппетитом ИИ ЦОД. Первого заметного смягчения цен стоит ждать лишь к IV кварталу 2027 года, полной нормализации — к 2030 году.

Источник изображения: Liam Briese / unsplash.com

Источник изображения: Liam Briese / unsplash.com

ИИ ЦОД скупают всю свободную память на рынке, и поэтому на потребительский сегмент почти ничего не остаётся: дорожают оперативная память, готовые компьютеры, накопители, игровые приставки, телефоны и даже SD-карты. Однако в последний месяц-два рост цен будто бы приостановился. Замедление и даже разворот цены заметнее всего в Европе и Китае: в Китае работают местные производители помимо «большой тройки» — Samsung, SK Hynix и Micron. Цены выравниваются и в США.

По агрегированным данным PCPartPicker, конфигурация DDR5 на 2 × 16 Гбайт — разумная середина для сборки компьютера — резко подорожала в IV квартале 2025 года, а рост её стоимости достиг 400 %. В этом году стоимость этой конфигурации вышла на плато, а в континентальной Европе и Австралии даже наблюдается небольшое снижение цены с пика начала 2026 года.

Аналитики считают, что текущие флуктуации имеют локальный масштаб: в какой-то момент производители и дистрибьюторы переоценили товар, и теперь слегка откатывают цены, но структурный дефицит не исчез. Часть «падения» цен объясняется тем, что отдельные продавцы (включая перекупщиков, работающих через маркетплейсы) задирали цены сверх того, что рынок готов выдержать, и теперь вынуждены немного опускать их до более реалистичных уровней.

Том Майнелли (Tom Mainelli), вице-президент IDC по исследованиям устройств и потребительского рынка, признал частичное замедление: цены на часть позиций превысили уровень, который рынок готов поддерживать, и хотя возможны пауза или частичный откат цены, до нормализации рынка ещё далеко. На ситуацию также влияют перекупщики, которые после пика дефицита могли снизить наценки, что объяснило бы короткий разворот цены без возвращения к более вменяемым уровням.

Производители на нормализацию цен не рассчитывают: Microsoft, ASUS, Lenovo, Samsung и Motorola либо повышают цены на уже выпускаемые устройства, что ломает многолетнюю отраслевую тенденцию, либо анонсируют новые устройства по куда более высоким ценам. Особняком стоит Apple: бестселлер MacBook Neo за $600 с 8 Гбайт оперативной памяти и перепрофилированным процессором iPhone позволяет компании пользоваться тревогой покупателей. Гендиректор Framework Нирав Патель (Nirav Patel) на прошлой неделе допустил, что ПК в привычном виде могут исчезнуть. О сохранении дефицита памяти говорит и рынок домашних игровых приставок: и Xbox, и PlayStation со старым железом резко подорожали спустя пять лет, чего в истории этой отрасли ещё не случалось. На этой неделе Meta подняла цену на VR-шлем Quest.

Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy не ждёт масштабного разворота цены в ближайший год с лишним. Чтобы построить фабрику памяти и вывести её на серийные объёмы, нужно три-четыре года, а в 2022–2023 годах все производители памяти показывали отрицательную валовую рентабельность и прекратили инвестировать в рост производства — как раз когда OpenAI в ноябре 2022 года выпустила ChatGPT и дала старт гонке ИИ. Для памяти с высокой пропускной способностью (HBM), устанавливаемой в ЦОД, нужно примерно вчетверо больше кристаллов, чем для потребительской DRAM, и хотя ситуация должна начать улучшаться в IV квартале 2027 года, к норме рынок не вернётся раньше 2030 года.

Однако есть и позитивные сдвиги. Спрос на новые ЦОД снижается: часть запланированных в США площадок отменены или заморожены из-за нехватки пропускной способности энергосетей, недовольства потребителей и избирателей ростом тарифов и экологической нагрузкой, а также неуверенностью инвесторов, опасающихся ИИ-пузыря. Параллельно небольшие китайские производители наращивают мощности и поставляют память на собственный внутренний рынок и крупным международным клиентам — Lenovo, Dell, HP. К тому же новые технологии оптимизации памяти в AI (например, Google TurboQuant) потенциально снижают потребление памяти на токен, хотя, по оценкам TrendForce, это, скорее всего, приведёт не к экономии, а к росту объёмов использования памяти ИИ-моделями на той же аппаратной базе.

В итоге небольшие и локальные снижения цен на модули RAM и накопители — это временная коррекция, вызванная перегревом на уровне каналов продаж, а не сигнал разворота долгосрочного тренда дефицита и высокой стоимости памяти для ПК.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, цод, рынок памяти, дефицит, цены
ии, цод, рынок памяти, дефицит, цены
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
