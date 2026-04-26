MediaTek представила процессоры Dimensity 7450 и Dimensity 7450X для игровых и складных смартфонов

Компания MediaTek без лишнего шума представила процессоры Dimensity 7450 и Dimensity 7450X, предназначенные для смартфонов среднего и премиум-класса. Новые чипы появились на официальном сайте компании. Ожидается, что указанные процессоры будут использоваться в обычных и складных устройствах. Согласно слухам, Dimensity 7450X может появиться в составе складного Motorola Razr 70.

Процессоры Dimensity 7450 и Dimensity 7450X имеют практически одинаковые характеристики. Акцент в них сделан на повышение производительности в играх, при работе с искусственным интеллектом, камерами, а также сетевыми подключениями. Чипы изготовлены по 4-нм техпроцессу и имеют по 8 вычислительных ядер: четыре Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55. За графику в составе процессоров отвечает Arm Mali-G615 MC2.

MediaTek также интегрировала в составе новинок нейронный процессор шестого поколения для улучшения обработки задач искусственного интеллекта локально на устройстве. По данным компании, этот модуль обеспечивает на 7 % более высокую производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения, а также повышает эффективность работы функций искусственного интеллекта в камерах и других периферийных ИИ-функций.

Для игр используются технологии MediaTek HyperEngine и Adaptive Gaming Technology 3.0. Они предназначены для динамического баланса производительности и энергопотребления во время игры. Также процессоры поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и скорость загрузки 5G до 3,27 Гбит/с с поддержкой агрегации несущих частот 3CC.

Для Dimensity 7450 и Dimensity 7450X заявляется поддержка 200-Мп сенсоров камер с помощью сигнального процессора Imagiq 950. Чипы также поддерживают запись видео в формате 4K HDR, аппаратное шумоподавление и поддержку Google Ultra HDR. Кроме того, для них заявлена поддержка разрешения экрана до WFHD+ с частотой обновления до 120 Гц и панелей Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц.

Чипы поддерживают оперативную память LPDDR5 и LPDDR4X со скоростью до 6400 Мбит/с и постоянную память стандартов UFS 2.2 и UFS 3.1.

Хотя оба процессора практически идентичны по основным характеристикам, Dimensity 7450X обладает дополнительной оптимизацией для складных устройств. По словам MediaTek, он поддерживает функцию двух дисплеев для складных устройств с откидным экраном, что делает его более подходящим для устройств с внешним и внутренним дисплеями.