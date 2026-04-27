Главный обвиняемый по делу о хищении 2-нм технологии у TSMC приговорён к 10 годам лишения свободы

В конце марта стало известно, что тайваньские органы правосудия завершили расследование в отношении бывшего сотрудника TSMC, который обвинялся в незаконной передаче сведений по 2-нм техпроцессу японской компании Tokyo Electron. Ему грозило до 20 лет тюремного заключения, но сегодня суд приговорил его к отбыванию половины данного срока.

Источник изображения: Tokyo Electron

В любом случае, как отмечает Bloomberg, такой приговор является достаточно жёстким и призван продемонстрировать решимость властей Тайваня в сфере защиты интересов национальной полупроводниковой промышленности. Напомним, бывшего сотрудника TSMC Чэнь Лимина (Chen Li-ming) обвиняли в незаконной передаче японской компании Tokyo Electron информации, касающейся 2-нм технологии производства чипов. Как полагает следствие, соответствующие секретные данные должны были помочь Tokyo Electron войти в число поставщиков оборудования для производства чипов по 2-нм технологии компанией TSMC.

Четверо других обвиняемых по этому делу ограничились различными сроками заключения от десяти месяцев до шести лет. В первом случае суд признал вину женщины, приговорив её к заключению на десять месяцев, но с отсрочкой исполнения приговора на три года. Кроме того, тайваньское представительство Tokyo Electron должно будет выплатить в доход государства $4,8 млн, а TSMC передать $3,2 млн в качестве компенсации ущерба. Ведущий контрактный производитель чипов нередко становится пострадавшей стороной в подобных расследованиях. Власти Тайваня в 2025 года начали расследовать причастность SMIC к переманиванию инженеров TSMC. Одного из бывших руководителей TSMC, который перешёл на работу в Intel, также заподозрили в передаче секретных данных. Сама Intel подобные обвинения в свой адрес отвергла.

Теги: tsmc, tokyo electron, производство микросхем, судебное разбирательство, промышленный шпионаж
