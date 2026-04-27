Бешеный спрос: у Intel теперь покупают даже те процессоры, которые раньше выбрасывались

Взлёт выручки на направлении ЦОД на 22 % по итогам первого квартала Intel объяснила высоким спросом на свои процессоры. Она смогла реализовать даже старые складские запасы, которые относились к чипам прежних поколений. Более того, как выяснилось, в продажу поступили даже те чипы, которые в лучшие времена могли быть отбракованы, хотя по факту они вполне работоспособны, пусть и с оговорками.

Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на главу Creative Strategies, представители Intel подтвердили, что рост нормы прибыли компании отчасти обусловлен подходом к отбраковке чипов в новых условиях. Традиционно кристаллы, расположенные ближе к периферии кремниевой пластины, содержат больше дефектов и часто либо отбраковываются полностью, либо выводятся на рынок с более слабыми характеристиками под видом младших моделей.

В условиях дефицита Intel стало выгоднее тщательнее проводить отбор среди таких «рисковых» чипов, чтобы продавать их в составе процессоров с более слабыми характеристиками по сравнению с теми, что оснащаются лучшими кристаллами из центральной части кремниевой пластины. Чипы из «группы риска» нашли своих покупателей, Intel смогла на них заработать, и в итоге все остались довольны. Возможно, подобной практики компания будет придерживаться до тех пор, пока не сможет в полной мере удовлетворять спрос на свою продукцию.