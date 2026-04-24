Прогноз по выручке Intel превзошёл ожидания рынка, акции компании выросли в цене на 20 %

Бум искусственного интеллекта наконец-то обласкал и компанию Intel, которая до этого была представлена на рынке профильной инфраструктуры главным образом своими центральными процессорами. Последние оказались настолько востребованы в условиях дефицита компонентов, что были раскуплены даже залежалые партии. Итоги квартала и прогноз по выручке на текущий превзошли ожидания аналитиков, акции Intel выросли в цене на 20 %.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) отметил, что по итогам первого квартала выручка, норма прибыли и удельный доход на одну акцию оказались выше прогнозов, и подобная картина наблюдается уже шестой квартал подряд. «Спрос опережает предложение для всех направлений нашего бизнеса, в особенности — по серверным процессорам Xeon», — заявил он.

Совокупная выручка Intel выросла на 7,2 % до $12,67 млрд в годовом сравнении. До этого на протяжении семи предыдущих кварталов выручка Intel в годовом сравнении снижалась в пяти случаях. Если на второй квартал аналитики делали прогнозы в виде $13,07 млрд выручки и 9 центов дохода на одну акцию, то собственные ожидания Intel оказались выше: от $13,8 до $14,8 млрд для выручки и 20 центов дохода на одну акцию. Это способствовало росту курса акций компании на 20 % после закрытия торгов. Всего с начала текущего года акции Intel выросли в цене более чем на 80 %. Это почти столько же, сколько наблюдалось за весь прошлый год (84 %).

Непосредственно в сегменте ЦОД выручка компании в первом квартале выросла на 22 % до $5,1 млрд. По сути, более сорока процентов всей выручки Intel принесли именно продукты серверного назначения, хотя направление ПК всё равно обеспечило $7,7 млрд выручки в первом квартале, подняв показатель на 1,3 %. Спрос концентрируется на центральных процессорах во многом благодаря смещению фокуса на задачах инференса. «Центральные процессоры переопределяют себя в качестве незаменимой основы в эру ИИ. Это не только наши мечтания, а то, что говорят нам наши клиенты», — подчеркнул Лип-Бу Тан. Он добавил, что Intel прилагает максимум усилий к увеличению объёмов выпуска процессоров, но спрос всё равно растёт быстрее. Процессоры Intel с поддержкой локального ускорения ИИ в клиентском сегменте увеличили профильную выручку компании в первом квартале на 8 %, теперь более 60 % клиентских процессоров Intel относятся к данной категории.

Впрочем, такой ажиотаж на рынке процессоров не помог Intel избежать чистых убытков по итогам первого квартала, которые достигли $4,28 млрд, кратно увеличившись с прошлогодних $887 млн. Контрактное направление бизнеса Intel увеличило свою выручку на 16 % до $5,4 млрд, но основную часть этой суммы компания по-прежнему буквально заплатила сама себе, поскольку внешние заказчики обеспечили лишь $174 млн выручки. Так или иначе, контрактное подразделение Intel завершило квартал с операционными убытками в размере $2,4 млрд. Привлечь существенное число клиентов к передовой технологии Intel 18A компании не удалось, но теперь Лип-Бу Тан заявляет, что следующую по очереди технологию Intel 14A множественные клиенты активно изучают и оценивают. Напомним, глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе дал понять, что обе компании будут использовать техпроцесс Intel 14A для выпуска своих чипов. Глава Intel в части сотрудничества с Маском отделался лишь комментарием, что разделяет его убеждённость в наличии существенной потребности в расширении мощностей по выпуску чипов, а также признался в поиске нетрадиционных путей повышения эффективности данного производства. По словам главы Intel, выпускаемые по технологии 18A процессоры семейства Series 3 (Wildcat Lake) сейчас наращивают объёмы производства, а их дебют является лучшим в истории компании за последние пять лет. К разработке чипов с использованием технологии Intel 14A клиенты компании приступят в следующем полугодии, а также в начале следующего года.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) выразил надежду, что услуги компании по контрактной упаковке чипов смогут приносить ей миллиарды долларов выручки вместо предыдущих сотен миллионов, фигурировавших в прогнозе ранее. Как минимум, этими услугами готовы воспользоваться Amazon, Cisco, а также SpaceX и Tesla.

Норма прибыли Intel в прошлом квартале достигла 41 %. Хотя это далеко от тех значений в диапазоне более 60 %, которые достигались в лучшие годы, фактический результат первого квартала оказался выше собственных прогнозов компании (39 %). Как добавил Зинснер, если ранее Intel рассчитывала в этом году сократить свои капитальные расходы, то из-за необходимости покупать оборудование для выпуска дополнительных объёмов процессоров они выйдут на прошлогодний уровень. Лип-Бу Тан пояснил, что если год назад речь шла о выживании Intel, то сейчас эта компания уже задумывается о том, как увеличить свои производственные мощности, чтобы удовлетворить «невероятно высокий спрос на наши продукты».

Материалы по теме
Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии
Intel выкупит оставшуюся долю в своей ирландской фабрике Fab 34 за $14,2 млрд
Глава Intel Лип-Бу Тан выступит на выставке Computex 2026 в июне, но крупных анонсов не ожидается
Intel готовит мощности для упаковки будущих ИИ-чипов Nvidia Feynman
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
Китай оценил мощность своей ИИ-инфраструктуры — оценки США были ниже в 6000 раз
Теги: intel, процессоры, финансы, аналитика, ии-бум
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
ИИ-агент спроектировал полноценный процессор на RISC-V за 12 часов — промпт содержал всего 219 слов
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
3D X-DRAM впервые воплотили в кремнии — оперативная память будущего стала ближе
Meta расширила родительский контроль на ИИ-чат-бот — родители увидят темы бесед подростков за неделю 5 ч.
Совсем без Call of Duty подписчиков Game Pass в 2026 году не оставят 11 ч.
Microsoft Gaming в прошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox 11 ч.
Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced 12 ч.
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ 13 ч.
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced 14 ч.
Релиз «Кибер Бэкап» 18.5: многопоточность, поддержка LDAPS, расширенная интеграция с Kubernetes и многое другое 14 ч.
Евросоюз принуждает Google открыть Android для конкурентов Gemini 14 ч.
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon 15 ч.
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple 16 ч.
Бум дата-центров помогает угольным электростанциям США дымить и дальше 1 мин.
Россияне стали чаще выбирать бюджетные наушники — рынок вырос в штуках, но не деньгах 12 мин.
MSI FORGE K200 Wireless Combo — комплект клавиатуры и мыши с высокой автономностью 12 мин.
В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta 27 мин.
Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии 38 мин.
Seagate представила три внешних накопителя ёмкостью от 24 до 256 Тбайт — старший получил восемь отсеков и Thunderbolt 5 2 ч.
Прогноз по выручке Intel превзошёл ожидания рынка, акции компании выросли в цене на 20 % 2 ч.
Rivian запустила производство электрического внедорожника R2 — первый экземпляр уже сошёл с конвейера 5 ч.
Новая статья: Экспресс-тест внешнего SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps 10 ч.
Cisco представила прототип универсального квантового коммутатора 11 ч.