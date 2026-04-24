Прогноз по выручке Intel превзошёл ожидания рынка, акции компании выросли в цене на 20 %

Бум искусственного интеллекта наконец-то обласкал и компанию Intel, которая до этого была представлена на рынке профильной инфраструктуры главным образом своими центральными процессорами. Последние оказались настолько востребованы в условиях дефицита компонентов, что были раскуплены даже залежалые партии. Итоги квартала и прогноз по выручке на текущий превзошли ожидания аналитиков, акции Intel выросли в цене на 20 %.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) отметил, что по итогам первого квартала выручка, норма прибыли и удельный доход на одну акцию оказались выше прогнозов, и подобная картина наблюдается уже шестой квартал подряд. «Спрос опережает предложение для всех направлений нашего бизнеса, в особенности — по серверным процессорам Xeon», — заявил он.

Совокупная выручка Intel выросла на 7,2 % до $12,67 млрд в годовом сравнении. До этого на протяжении семи предыдущих кварталов выручка Intel в годовом сравнении снижалась в пяти случаях. Если на второй квартал аналитики делали прогнозы в виде $13,07 млрд выручки и 9 центов дохода на одну акцию, то собственные ожидания Intel оказались выше: от $13,8 до $14,8 млрд для выручки и 20 центов дохода на одну акцию. Это способствовало росту курса акций компании на 20 % после закрытия торгов. Всего с начала текущего года акции Intel выросли в цене более чем на 80 %. Это почти столько же, сколько наблюдалось за весь прошлый год (84 %).

Непосредственно в сегменте ЦОД выручка компании в первом квартале выросла на 22 % до $5,1 млрд. По сути, более сорока процентов всей выручки Intel принесли именно продукты серверного назначения, хотя направление ПК всё равно обеспечило $7,7 млрд выручки в первом квартале, подняв показатель на 1,3 %. Спрос концентрируется на центральных процессорах во многом благодаря смещению фокуса на задачах инференса. «Центральные процессоры переопределяют себя в качестве незаменимой основы в эру ИИ. Это не только наши мечтания, а то, что говорят нам наши клиенты», — подчеркнул Лип-Бу Тан. Он добавил, что Intel прилагает максимум усилий к увеличению объёмов выпуска процессоров, но спрос всё равно растёт быстрее. Процессоры Intel с поддержкой локального ускорения ИИ в клиентском сегменте увеличили профильную выручку компании в первом квартале на 8 %, теперь более 60 % клиентских процессоров Intel относятся к данной категории.

Впрочем, такой ажиотаж на рынке процессоров не помог Intel избежать чистых убытков по итогам первого квартала, которые достигли $4,28 млрд, кратно увеличившись с прошлогодних $887 млн. Контрактное направление бизнеса Intel увеличило свою выручку на 16 % до $5,4 млрд, но основную часть этой суммы компания по-прежнему буквально заплатила сама себе, поскольку внешние заказчики обеспечили лишь $174 млн выручки. Так или иначе, контрактное подразделение Intel завершило квартал с операционными убытками в размере $2,4 млрд. Привлечь существенное число клиентов к передовой технологии Intel 18A компании не удалось, но теперь Лип-Бу Тан заявляет, что следующую по очереди технологию Intel 14A множественные клиенты активно изучают и оценивают. Напомним, глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе дал понять, что обе компании будут использовать техпроцесс Intel 14A для выпуска своих чипов. Глава Intel в части сотрудничества с Маском отделался лишь комментарием, что разделяет его убеждённость в наличии существенной потребности в расширении мощностей по выпуску чипов, а также признался в поиске нетрадиционных путей повышения эффективности данного производства. По словам главы Intel, выпускаемые по технологии 18A процессоры семейства Series 3 (Wildcat Lake) сейчас наращивают объёмы производства, а их дебют является лучшим в истории компании за последние пять лет. К разработке чипов с использованием технологии Intel 14A клиенты компании приступят в следующем полугодии, а также в начале следующего года.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) выразил надежду, что услуги компании по контрактной упаковке чипов смогут приносить ей миллиарды долларов выручки вместо предыдущих сотен миллионов, фигурировавших в прогнозе ранее. Как минимум, этими услугами готовы воспользоваться Amazon, Cisco, а также SpaceX и Tesla.

Норма прибыли Intel в прошлом квартале достигла 41 %. Хотя это далеко от тех значений в диапазоне более 60 %, которые достигались в лучшие годы, фактический результат первого квартала оказался выше собственных прогнозов компании (39 %). Как добавил Зинснер, если ранее Intel рассчитывала в этом году сократить свои капитальные расходы, то из-за необходимости покупать оборудование для выпуска дополнительных объёмов процессоров они выйдут на прошлогодний уровень. Лип-Бу Тан пояснил, что если год назад речь шла о выживании Intel, то сейчас эта компания уже задумывается о том, как увеличить свои производственные мощности, чтобы удовлетворить «невероятно высокий спрос на наши продукты».