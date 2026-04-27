В Китае возродят внедорожники Freelander — с помощью Huawei, Chery, CATL и Qualcomm

От соблазна предложить что-то особенное китайским покупателям не удержался и британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, некоторое время назад объявив о намерениях возродить марку Freelander при поддержке китайского партнёра Chery. На этой неделе появились первые официальные изображения электрического внедорожника Freelander 8, который станет первенцем возрождённой марки.

В отличие от своего прошлого воплощения, Freelander теперь не будет иметь прямого отношения к модельному ряду Land Rover, а станет самостоятельной маркой, машины под которой британский концерн будет создавать в сотрудничестве с китайской Chery. Freelander 8 метит в сегмент премиальных электрических кроссоверов повышенной проходимости, в продажу в Китае машина выйдет во второй половине этого года.

Новая платформа iMax позволяет создавать машины с разными типами силовых установок, поэтому в семействе Freelander появятся и машины с ДВС, но он в любом случае будет так или иначе сочетаться с тяговыми батареями. Своей внешностью Freelander 8 перекликается с концептом Freelander Concept 97 (на фото ниже), который был на этой неделе показан в Пекине на автомобильной выставке.

Тяговую батарею для Freelander 8 будет выпускать CATL, она же помогала её адаптировать к техническому заданию заказчика. Аккумулятор способен принимать заряд от станции мощностью 350 кВт и полностью заряжаться примерно за 10 минут, платформа подразумевает использование напряжения 800 В. За электронные системы и программное обеспечение отвечала компания Huawei. В частности, она обеспечит кроссовер фирменным 896-канальным лидаром, который будет использоваться системами активной помощи водителю. С учётом специфики эксплуатации подобных транспортных средств, фирменное ПО будет подразумевать продвинутые режимы автоматического движения по пересечённой местности. Кроме того, Qualcomm поделится с Freelander 8 передовым процессором Snapdragon 8397. В планы возрождённой марки входит анонс шести новых моделей электромобилей для Китая в ближайшие пять лет. На экспортных рынках такие машины тоже должны появиться.