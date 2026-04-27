Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий В Китае возродят внедорожники Freelander...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае возродят внедорожники Freelander — с помощью Huawei, Chery, CATL и Qualcomm

От соблазна предложить что-то особенное китайским покупателям не удержался и британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, некоторое время назад объявив о намерениях возродить марку Freelander при поддержке китайского партнёра Chery. На этой неделе появились первые официальные изображения электрического внедорожника Freelander 8, который станет первенцем возрождённой марки.

Источник изображения: Freelander

Источник изображения: Freelander

В отличие от своего прошлого воплощения, Freelander теперь не будет иметь прямого отношения к модельному ряду Land Rover, а станет самостоятельной маркой, машины под которой британский концерн будет создавать в сотрудничестве с китайской Chery. Freelander 8 метит в сегмент премиальных электрических кроссоверов повышенной проходимости, в продажу в Китае машина выйдет во второй половине этого года.

Источник изображения: Freelander

Источник изображения: Freelander

Новая платформа iMax позволяет создавать машины с разными типами силовых установок, поэтому в семействе Freelander появятся и машины с ДВС, но он в любом случае будет так или иначе сочетаться с тяговыми батареями. Своей внешностью Freelander 8 перекликается с концептом Freelander Concept 97 (на фото ниже), который был на этой неделе показан в Пекине на автомобильной выставке.

Источник изображения: CnEVPost

Источник изображения: CnEVPost

Тяговую батарею для Freelander 8 будет выпускать CATL, она же помогала её адаптировать к техническому заданию заказчика. Аккумулятор способен принимать заряд от станции мощностью 350 кВт и полностью заряжаться примерно за 10 минут, платформа подразумевает использование напряжения 800 В. За электронные системы и программное обеспечение отвечала компания Huawei. В частности, она обеспечит кроссовер фирменным 896-канальным лидаром, который будет использоваться системами активной помощи водителю. С учётом специфики эксплуатации подобных транспортных средств, фирменное ПО будет подразумевать продвинутые режимы автоматического движения по пересечённой местности. Кроме того, Qualcomm поделится с Freelander 8 передовым процессором Snapdragon 8397. В планы возрождённой марки входит анонс шести новых моделей электромобилей для Китая в ближайшие пять лет. На экспортных рынках такие машины тоже должны появиться.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: freelander, chery automobile, jaguar land rover, китайские производители, электромобиль
freelander, chery automobile, jaguar land rover, китайские производители, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
