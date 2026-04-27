Минцифры признало, что в «белом списке» места всем сайтам не хватит

«Белый список» сайтов, работающих при отключении мобильного интернета, нельзя расширять до бесконечности — пропускная способность механизма не позволяет включить в перечень большое количество ресурсов, заявили в Минцифры. Сейчас в списке свыше 500 сервисов. Чтобы попасть в него, организации нужно ходатайство профильного федерального ведомства, которое подтвердит социальную значимость её сервиса.

Так в ведомстве ответили на запрос православного портала о благотворительности «Милосердие.ru», который попытался выяснить, как некоммерческая организация может войти в список. Помимо лимита по числу ресурсов, действует второе обязательное условие: все вычислительные мощности сервиса должны находиться в России.

Сама процедура двухступенчатая. Сначала организация получает в профильном федеральном органе исполнительной власти ходатайство, которое подтверждает социальную значимость сервиса. Затем обращение рассматривает Минцифры. Каждый ресурс вносят в список только после проверки на соответствие требованиям органов, отвечающих за безопасность.

Несмотря на технические ограничения, 23 апреля перечень расширили: в него включили сайты, сервисы и приложения из финансовой, спортивной, медицинской, торговой и ИТ-сфер, а также медиа и госструктуры. После этого общее число ресурсов превысило 500. Список охватывает банки, навигацию, госпорталы, такси, службы доставки, СМИ и торговые площадки.

Действие механизма ограничено мобильной связью — на проводной интернет, домашний и публичный Wi-Fi он не распространяется. Само отключение мобильного интернета, как правило, происходит из-за внешних факторов и по соображениям безопасности. В таких случаях перечень сохраняет абонентам доступ к социально значимым ресурсам.