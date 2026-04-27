реклама
Meta✴ договорилась о покупке 1 ГВт солнечной энергии из космоса — технология пока существует лишь на бумаге

Meta договорилась со стартапом Overview Energy о поставках 1 ГВт солнечной энергии, собираемой в космосе. Эта мощность примерно равна выработке одного ядерного реактора. По замыслу проекта, спутники будут собирать солнечную энергию на околоземной орбите и передавать её на Землю. Старт коммерческих поставок электропитания для ИИ ЦОД Meta намечен на 2030 год. Технология пока остаётся гипотетической.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Финансовые условия сделки Meta не раскрывает. Известно, что соглашение обеспечит ей первоочередной доступ к будущим мощностям стартапа. От проекта компания рассчитывает получить чистую «бесперебойную энергию», заявил её вице-президент по энергетике и устойчивому развитию Нат Сальстром (Nat Sahlstrom).

Главный аргумент Overview Energy прост: в космосе солнце не заходит. Если стартапу удастся наладить непрерывный сбор энергии и её передачу на наземные приёмники, технология сможет снять ряд ограничений наземных солнечных панелей, выработка которых зависит от погоды, времени суток и сезона. Илон Маск (Elon Musk), Джефф Безос (Jeff Bezos) и другие техномагнаты рассматривают иной вариант: размещать на орбите сами вычислительные мощности.

Сделка Meta вписывается в её масштабные расходы на развитие ИИ. Компания направляет сотни миллиардов долларов на энергоснабжение, инфраструктуру и вычислительные мощности под эти проекты. До сих пор её основная инфраструктура строилась на природном газе. Meta считает его более стабильным и надёжным источником, чем ряд более чистых альтернатив. Под крупнейший кластер ЦОД в сельской местности штата Луизиана компания возводит десять новых газовых электростанций.

Теги: ии, цод, me, электропитание, солнечная энергия
