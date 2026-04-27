«Не терпится поиграть в Returnal 2»: журналисты показали первые 8 минут геймплея Saros

Портал IGN в рамках рубрики IGN First показал первые восемь минут амбициозного научно-фантастического экшена Saros от разработчиков из финской студии Housemarque (Returnal, Nex Machina).

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, пользователям Saros в роли воина корпорации «Солтари» Арджуна Девраджа с голосом Рахула Коли (Rahul Kohli) предстоит раскрыть секреты изменчивой планеты Каркоса, оказавшейся под угрозой зловещего затмения.

Показанный IGN отрывок демонстрирует первые шаги Арджуна по Каркосе: особенности передвижения и боевой системы, стычки с рядовыми врагами и столкновение с первым боссом.

Тем временем сообщество PSprices, которое следит за изменением цен в консольных цифровых магазинах, доложило о доступности Saros для покупателей расширенного издания в Новой Зеландии и показало отрывок из версии на русском языке.

Фрагмент был взят из трансляции блогера FartGoerTV, который уже проходит игру на YouTube. «Не терпится поиграть в Returnal 2 на этой неделе», — почти дождался josenelsonjrsantiago646.

Обещают эволюцию геймплея Housemarque, окружённое тайной повествование, захватывающие дух заставочные ролики, колоритных персонажей, 60 кадров/с на базовой PS5 и технические улучшения для PS5 Pro.

Saros выйдет 30 апреля на PS5, а для владельцев расширенного издания доступ откроется 28 апреля в 1:00 по Москве. В отличие от Returnal, на ПК игру ждать не стоит — Sony меняет подход к портированию эксклюзивов PlayStation на PC.

saros, housemarque, sony interactive entertainment, экшен, роглайт
