«Не терпится поиграть в Returnal 2»: журналисты показали первые 8 минут геймплея Saros

Портал IGN в рамках рубрики IGN First показал первые восемь минут амбициозного научно-фантастического экшена Saros от разработчиков из финской студии Housemarque (Returnal, Nex Machina).

Напомним, пользователям Saros в роли воина корпорации «Солтари» Арджуна Девраджа с голосом Рахула Коли (Rahul Kohli) предстоит раскрыть секреты изменчивой планеты Каркоса, оказавшейся под угрозой зловещего затмения.

Показанный IGN отрывок демонстрирует первые шаги Арджуна по Каркосе: особенности передвижения и боевой системы, стычки с рядовыми врагами и столкновение с первым боссом.

Тем временем сообщество PSprices, которое следит за изменением цен в консольных цифровых магазинах, доложило о доступности Saros для покупателей расширенного издания в Новой Зеландии и показало отрывок из версии на русском языке.

Фрагмент был взят из трансляции блогера FartGoerTV, который уже проходит игру на YouTube.

Обещают эволюцию геймплея Housemarque, окружённое тайной повествование, захватывающие дух заставочные ролики, колоритных персонажей, 60 кадров/с на базовой PS5 и технические улучшения для PS5 Pro.

Saros выйдет 30 апреля на PS5, а для владельцев расширенного издания доступ откроется 28 апреля в 1:00 по Москве. В отличие от Returnal, на ПК игру ждать не стоит — Sony меняет подход к портированию эксклюзивов PlayStation на PC.