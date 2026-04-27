Инсайдер: Ubisoft поставила 50 разработчиков Assassin’s Creed Codename Hexe под угрозу увольнения, чтобы уложиться в бюджет

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился новыми закулисными подробностями приключенческого ролевого боевика с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename Hexe от Ubisoft.

Напомним, за последние два месяца проект покинули творческий руководитель Клинт Хокинг (Clint Hocking) и глава разработки Бенуа Рише (Benoit Richer), однако, как выяснилось, это были не последние потери для Codename Hexe.

По данным Хендерсона, новое руководство франшизы Assassin’s Creed решило сократить команду Codename Hexe на 50 человек. Их перевели в подразделение Interproject для незанятых сотрудников Ubisoft.

Источники Хендерсона докладывают, что у этой полусотни бывших разработчиков Assassin’s Creed Codename Hexe теперь есть три месяца для поиска нового проекта внутри Ubisoft, иначе они рискуют попасть под сокращения.

По мнению информаторов Хендерсона, неожиданное сокращение команды Assassin’s Creed Codename Hexe на 50 человек является попыткой руководства Ubisoft уложиться в бюджет и отложить выпуск игры.

В настоящее время, если верить Хендерсону, релиз Assassin’s Creed Codename Hexe запланирован на июнь 2027 года, однако на фоне отстранения 50 разработчиков может быть отложен до праздничного периода (ноябрь−декабрь).

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века. По слухам, из-за нового руководства франшизы проект остался без магических элементов.