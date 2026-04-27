реклама
Складной iPad рискует никогда не выйти из-за повышения Тернуса до гендира Apple

В последние несколько лет ходили слухи, что Apple наряду со складным смартфоном iPhone разрабатывает складной планшет iPad. В связи с тем, что в этом году в компании сменится руководство, планшет может так и не поступить в продажу. Об этом сообщил Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg.

Ранее Apple объявила, что в сентябре Тим Кук (Tim Cook) покинет пост генерального директора и передаст бразды правления нынешнему главе подразделения аппаратного обеспечения компании Джону Тернусу (John Ternus). Одним из приоритетных проектов для Тернуса, как сообщается, был складной iPad. Поскольку он переходит на более высокую должность, устройство «может оказаться провальным экспериментом, который так и не увидит свет». Марк Гурман пишет, что об этом ему сообщили несколько человек, работавших над проектом.

По слухам, складной iPad от Apple должен был предложить 20-дюймовый дисплей без складок. В разложенном виде устройство должно было напоминать MacBook. Изначально выпуск устройства планировался на 2028 год, но из-за технических проблем его перенесли на 2029 год. В октябре прошлого года Марк Гурман сообщил, что устройство будет в три раза тяжелее и дороже iPad Pro. Таким образом, стоимость складного iPad могла составить около $3900.

Теперь, когда выход складного планшета находится под вопросом, всё внимание приковано к складному iPhone. Ожидается, что устройство будет оснащено 7,8-дюймовым внутренним и 5,5-дюймовым внешним дисплеями, процессором A20 и четырьмя камерами. Также смартфон получит функцию Touch ID. Прогнозируемая цена складного iPhone — больше $2000. Несмотря на то, что на этапе тестового производства у Apple возникли технические проблемы, первый в истории компании складной смартфон всё же будет представлен в 2026 году, сообщил ранее в этом месяце Марк Гурман.

Анонс устройства ожидается вместе с новой линейкой смартфонов iPhone 18 в сентябре. Однако, если слухи о его задержке подтвердятся, его выход может быть отложен на несколько месяцев.

Теги: ipad, слухи, apple, складной планшет
