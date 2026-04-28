ЕС требует от Google впустить конкурентов в Android — доминирование Gemini под ударом

Еврокомиссия опубликовала пакет мер, обязывающих Google обеспечить равный доступ конкурирующих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) к экосистеме Android. Регуляторы, таким образом, стремятся расширить выбор пользователей и предотвратить доминирование собственного ИИ-ассистента Google на мобильных устройствах.

По сообщению Bloomberg, в понедельник Европейская комиссия заявила, что Alphabet должна гарантировать возможность эффективного взаимодействия сторонних ИИ-сервисов с приложениями на смартфонах пользователей. Документ, подготовленный в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), пока не является официальным предписанием, но служит определённым руководством к действию для американского техногиганта. Глава антимонопольного ведомства ЕС Тереса Рибера (Teresa Ribera) подчеркнула, что меры позволят владельцам устройств свободно выбирать и интегрировать различные ИИ-сервисы, включая те, которые конкурируют с собственными разработками Google.

Ключевым требованием регуляторов стало предоставление конкурентам доступа к тем же функциональным возможностям, которыми пользуется Gemini, включая технологии голосовой активации. Однако старший советник по конкуренции Google Клэр Келли (Clare Kelly) резко раскритиковала инициативу, назвав её необоснованным вмешательством. По её мнению, такие действия могут «необоснованно увеличить расходы и подорвать критически важные стандарты конфиденциальности и безопасности для европейских пользователей».

Давление на крупные технологические корпорации происходит, как отмечает Bloomberg, на фоне трансатлантической напряжённости: ранее президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил ЕС в несправедливом преследовании американских компаний. Однако Евросоюз продолжает правоприменительную практику, уже выписав штрафы компаниям Apple (500 млн евро) и Meta (200 млн евро). Если Google не выполнит требования, регулятор может начать формальное расследование, что грозит новыми санкциями на фоне уже накопленных штрафов компании в размере около 9,5 млрд евро.

Материалы по теме
Google «Play Маркет» начнёт помечать приложения, оптимизированные для больших экранов
Европа откроет лазейку для массовой слежки за тем, что граждане ищут в Google
WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз
Meta✴ договорилась о покупке 1 ГВт солнечной энергии из космоса — технология пока существует лишь на бумаге
OpenAI замахнулась на рынок смартфонов — процессор спроектируют MediaTek и Qualcomm, а устройство соберёт китайская Luxshare
Теги: google, alphabet, android, ии, антимонопольное расследование
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.