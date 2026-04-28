ЕС требует от Google впустить конкурентов в Android — доминирование Gemini под ударом

Еврокомиссия опубликовала пакет мер, обязывающих Google обеспечить равный доступ конкурирующих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) к экосистеме Android. Регуляторы, таким образом, стремятся расширить выбор пользователей и предотвратить доминирование собственного ИИ-ассистента Google на мобильных устройствах.

По сообщению Bloomberg, в понедельник Европейская комиссия заявила, что Alphabet должна гарантировать возможность эффективного взаимодействия сторонних ИИ-сервисов с приложениями на смартфонах пользователей. Документ, подготовленный в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), пока не является официальным предписанием, но служит определённым руководством к действию для американского техногиганта. Глава антимонопольного ведомства ЕС Тереса Рибера (Teresa Ribera) подчеркнула, что меры позволят владельцам устройств свободно выбирать и интегрировать различные ИИ-сервисы, включая те, которые конкурируют с собственными разработками Google.

Ключевым требованием регуляторов стало предоставление конкурентам доступа к тем же функциональным возможностям, которыми пользуется Gemini, включая технологии голосовой активации. Однако старший советник по конкуренции Google Клэр Келли (Clare Kelly) резко раскритиковала инициативу, назвав её необоснованным вмешательством. По её мнению, такие действия могут «необоснованно увеличить расходы и подорвать критически важные стандарты конфиденциальности и безопасности для европейских пользователей».

Давление на крупные технологические корпорации происходит, как отмечает Bloomberg, на фоне трансатлантической напряжённости: ранее президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил ЕС в несправедливом преследовании американских компаний. Однако Евросоюз продолжает правоприменительную практику, уже выписав штрафы компаниям Apple (500 млн евро) и Meta✴ (200 млн евро). Если Google не выполнит требования, регулятор может начать формальное расследование, что грозит новыми санкциями на фоне уже накопленных штрафов компании в размере около 9,5 млрд евро.