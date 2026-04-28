ИИ положил конец циклам на рынке памяти — спрос будет постоянно расти до 2030 года

Отрасль по производству микросхем памяти исторически жила по ритмичным циклам, которые то обогащали участников рынка, то вводили их в глубокие убытки. С появлением генеративного искусственного интеллекта спрос на память продолжает непрерывно расти, аналитики Melius Research даже выразили уверенность, что тенденция сохранится до конца десятилетия. Котировки акций Micron и Sandisk на этом фоне выросли.

В частности, акции Micron вчера подорожали на 5,6 %, поскольку эксперты Melius Research выразили уверенность в их способности прибавить в цене 41 % в ближайшие 12 месяцев. За предыдущий год котировки акций Micron выросли более чем на 550 %. По мнению аналитиков, Nvidia вскоре начнёт тратить на память ещё больше средств: «Мы находимся в самом начале этого ИИ-цикла, и спрос на память ещё никогда не был так высок». Котировки акций Micron находятся на рекордном уровне, капитализация компании приближается к $600 млрд.

Sandisk, которая специализируется на памяти типа NAND, вчера показала рост котировок акций на 8,1 %, поскольку Melius Research считает возможным дальнейшее движение вверх на 36 % в течение последующих 12 месяцев. В прошлом году акции Sandisk подорожали на 3000 % и позволили капитализации компании превысить отметку в $157 млрд. По данным Counterpoint Research, рынок DRAM уже на протяжении двух кварталов подряд демонстрирует рост более чем на 30 % в денежном выражении, поскольку цены на память стремительно растут. Аналитики Gartner ожидают, что цены на ПК в этом году вырастут на 17 %. Твердотельные накопители для ПК с декабря подорожали в два-три раза.

На расширение производства памяти путём строительства нового предприятия уходит не менее двух с половиной лет, поэтому рост предложения сдерживается даже при наличии у производителей желания продавать больше памяти. При этом участники рынка демонстрируют заинтересованность в заключении долгосрочных контрактов на поставку памяти сроком на три или пять лет. Помимо прочего, такие контракты позволяют получать от клиентов крупные авансовые платежи, которые можно направить на расширение производственных мощностей. Micron и SK hynix готовы тратить десятки миллиардов долларов США на строительство новых предприятий по выпуску памяти как в США, так и в Азии.