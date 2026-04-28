Meta✴ начала отменять итоги сделки с Manus, стремясь избежать штрафов в Китае

Вчера стало известно, что китайские власти заблокировали сделку Meta✴ по покупке ИИ-стартапа Manus, которая состоялась в прошлом году и повлекла выплату $2 млрд инвесторам последнего. По данным The Wall Street Journal, китайские регуляторы дали сторонам сделки несколько недель на её отмену, поэтому Meta✴ уже начала возвращать активы инвесторам Manus и предпринимать другие шаги по отмене сделки.

Сингапурские инвесторы Manus уже получили от Meta✴ возвраты, которые отменяют сделку, бывшие инвесторы стартапа в других регионах Азии также сотрудничают с несостоявшимся покупателем в сфере отмены итогов сделки. По требованиям китайских властей, связанные с КНР активы Manus должны вернуться в исходное состояние за несколько недель, иначе штрафные санкции будут наложены как на Meta✴, так и на саму Manus. Последняя также должна будет вернуть Meta✴ любые данные или технологии, которые успела получить от неё после сделки.

Напомним, стартап Manus был зарегистрирован гражданами Китая в Сингапуре, туда же переехала основная часть сотрудников, но китайские власти считают этот стартап своим с точки зрения регулирования экспорта критически важных для национальной безопасности технологий. Если итоги сделки не будут отменены в полной мере, её участникам также грозят штрафные санкции со стороны Китая. Министерство торговли КНР расследовало сделку между Meta✴ и Manus с января текущего года, на этой неделе она была признана нарушающей законодательство в сфере защиты критически важных технологий для национальной безопасности.