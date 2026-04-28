Китайская BYD подтвердила, что хочет участвовать в гонках Формулы-1

Пока одни китайские автопроизводители стараются привлечь внимание к своим электрическим спорткарам при помощи эпатажных концептов или приглашения на работу ветеранов европейского автопрома, BYD не скрывает своего интереса к миру «королевских гонок» Формулы-1. По крайней мере, с их организаторами BYD уже ведёт переговоры.

Экологическая повестка тоже коснулась регламента Формулы-1, поэтому с текущего года в нём увеличивается допустимая доли тяги, передаваемой на колёса гоночных болидов от электромоторов. Не секрет, что электрические двигатели обладают более выгодной для автоспорта моментной характеристикой, поэтому их внедрение осуществляется и по данной причине.

Являясь крупнейшим производителем электромобилей в мире и обладая высокой степенью интеграции производства, BYD видит в гонках Формулы-1 возможность развить свои компетенции и расширить осведомлённость потребителей по всему миру. На проходящей сейчас в Пекине автомобильной выставке исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли (Stella Li), как сообщает Nikkei Asian Review, подтвердила факт проведения переговоров с организаторами Формулы-1. С главой «королевских гонок» Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) она встречалась в Шанхае. По словам представительницы BYD, эта китайская компания рассматривает несколько вариантов участия в гонках: в качестве владельца гоночной команды, спонсора или поставщика силовых установок. Помимо прочего, участие в гонках позволит протестировать разработки BYD в особых условиях.