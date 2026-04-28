Россияне стали чаще покупать электронику за границей — и выбирают что подешевле

По итогам I квартала россияне увеличили число заказов электроники из-за границы, но сократили траты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping. Схожее поведение потребителей наблюдается и во внутренней рознице, указывают эксперты.

В I квартале 2026 года россияне сделали на 9 % больше заказов электроники из-за границы, но сократили суммарные траты на неё на 10 %; средний чек уменьшился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57,7 тыс. руб., подсчитали в CDEK.Shopping. Средний чек начал падать ещё в первом полугодии 2025 года, когда он рухнул сразу на 27 %. По целому ряду товаров наблюдается сокращение спроса. Лидируют смартфоны с долей заказов 28,4 %, и это падение на 3 п.п. Доля ноутбуков составила 21,7 % (было 23,5 %), консолей — 12,9 % (было 15,1 %). Рост показала категория комплектующих для ПК. Самым популярным заказом стал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, второе место занял прошлогодний лидер в лице Sony PlayStation 5, третьим стал iPhone 15. Вырос спрос в новых сегментах — например, по направлению бюджетных ноутбуков, в том числе MacBook Neo; популярны комплектующие с оптимальным соотношением цены и качества.

Популярность механизма закупки электроники за рубежом объясняется ассортиментом — он у российских дистрибьюторов сокращается, обращают внимание опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Кроме того, техника на заказ оказывается дешевле: даже с учётом пошлин выгода оказывается в диапазоне 5 %–15 %. Спрос, уверены эксперты, и далее будет смещаться в сторону бюджетных продуктов. Схожие тенденции наблюдаются и в российской рознице: медианная цена на электронику и бытовую технику с 1 января по 20 апреля 2026 года упала на 8 %–10 %, число покупок — на 6 %–7 %, подсчитали в «Платформе ОФД». В I квартале спрос на ноутбуки сократился на 19 % и в денежном выражении (до 39,3 млрд руб.), и в штуках (до 626 тыс. единиц); сегмент смартфонов просел на 5 % в деньгах (до 114 млрд руб.) и на 6 % в натуральном выражении (до 5,6 млн). Рост показали, например, холодильники (+18 %), консоли (+22 %), а роутеры достигли рекордного показателя за последние пять лет, добавили в «М.видео».