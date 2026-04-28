Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Сюжетное дополнение Diablo IV: Lord of H...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сюжетное дополнение Diablo IV: Lord of Hatred стартовало в Steam со «смешанными» отзывами

Вышедшее сегодня, 28 апреля, масштабное дополнение Lord of Hatred к фэнтезийному ролевому экшену Diablo IV от Blizzard Entertainment заслужило высокие оценки критиков, а пользователи Steam оказались не столь благосклонны.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, в преддверии релиза профильная пресса высоко отзывалась о Diablo IV: Lord of Hatred — рейтинг аддона на сайтах агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic составляет 83−84 % (оценки на уровне Vessel of Hatred).

Тем временем в Steam менее чем через сутки после запуска Diablo IV: Lord of Hatred имеет около сотни «смешанных» отзывов — доля положительных обзоров достигла лишь 65 % (67 % с учётом покупок вне Steam).

На фоне релиза Lord of Hatred пиковый онлайн Diablo IV в Steam подскочил до 29,9 тыс. человек, однако до личного рекорда времён Vessel of Hatred (55,5 тыс. одновременных игроков) проект не дотянулся.

По сюжету в попытке уничтожить человечество Мефисто обрушил силы Преисподней на Санктуарий. Чтобы помешать злодею, игрокам предстоит заручиться помощью старых друзей и неожиданных союзников (вроде матери демонов Лилит).

Разработчики Diablo IV: Lord of Hatred обещали захватывающую сюжетную кампанию, полную схваток с демонами, два класса (паладина и чернокнижника), множество новых механик и глобальные обновления старых, включая эндгейм-контент.

Вместе с выходом Lord of Hatred в Diablo IV стартовал 13-й сезон — «Сезон расплаты». Он включает обновление древ умений, повышение максимального уровня до 70-го, фильтр добычи, функции наложенной карты и многое другое.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: diablo iv, blizzard entertainment, экшен-rpg
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
