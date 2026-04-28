Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Microsoft подтвердила, что уязвимость Wi...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft подтвердила, что уязвимость Windows позволяет красть пароли без единого клика

Microsoft подтвердила активную эксплуатацию уязвимости CVE-2026-32202 в Windows Shell, исправленной в ежемесячном обновлении безопасности с оценкой CVSS 4,3. По данным исследователя из компании Akamai Маора Дахана (Maor Dahan), уязвимость возникла из-за неполного февральского патча для CVE-2026-21510 и позволяет красть учётные данные без каких-либо действий со стороны жертвы: атакующий похищает хеш NTLM-аутентификации через автоматически обрабатываемые LNK-файлы.

Источник изображения: Tadas Sar / unsplash.com

Уязвимость относится к типу спуфинг (spoofing) — атакующий подменяет данные, чтобы выдать вредоносный объект за доверенный. Формально Microsoft описывает сценарий, при котором жертва должна запустить вредоносный файл, однако в цепочке эксплойтов хакерской группировки APT28 Windows обрабатывает LNK-файл автоматически и кража учётных данных происходит без каких-либо действий пользователя. После запуска вредоносного объекта жертвой атакующий получает доступ к части конфиденциальных данных затронутого компонента, но не может ни изменить раскрытую информацию, ни ограничить доступ к ресурсу. Бюллетень компания скорректировала 27 апреля 2026 года: индекс эксплуатируемости, флаг эксплуатации и вектор CVSS при первой публикации 14 апреля были указаны неверно.

Уязвимость обнаружил Дахан и уведомил о ней Microsoft. По словам исследователя, проблема возникла из-за неполного исправления февральской CVE-2026-21510 (CVSS 8,8) в том же Windows Shell. APT28, известная также под именами Fancy Bear, Forest Blizzard, GruesomeLarch и Pawn Storm, использовала уязвимость в связке с CVE-2026-21513 (CVSS 8,8) в MSHTML Framework. Обе ошибки позволяли обойти функции сетевой безопасности, и обе Microsoft закрыла одновременно. Американская компания Akamai, специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала эксплуатацию CVE-2026-21513 группировкой APT28 месяцем ранее.

Уязвимость CVE-2026-21510. Источник изображения: thehackernews.com

Технически атака опиралась на механизм разбора пространства имён Windows Shell. Хакеры APT28 размещали динамическую библиотеку (DLL) на удалённом сервере и загружали её на машину жертвы по UNC-пути. Windows обрабатывала такую DLL как объект панели управления (CPL), не проверяя сетевую зону. Февральский патч добавил проверку SmartScreen для цифровой подписи и зоны происхождения CPL-файла, что снизило риск удалённого выполнения кода. Однако механизм аутентификации остался прежним: машина жертвы по-прежнему обращалась к серверу атакующего и автоматически загружала CPL-файл, разрешая UNC-путь и устанавливая SMB-соединение без участия пользователя.

Если путь к файлу указывает на сетевой ресурс в формате UNC (например, \\attacker.com\share\payload.cpl), Windows автоматически устанавливает соединение с этим сервером по протоколу SMB. При этом система отправляет хеш аутентификации NTLM (Net-NTLMv2) без ведома пользователя. Перехватив хеш, атакующий может перенаправить его на другой сервер (атака NTLM relay) или подобрать пароль офлайн. «Хотя Microsoft устранила исходное удалённое выполнение кода (CVE-2026-21510), уязвимость принуждения к аутентификации (CVE-2026-32202) сохранилась, — резюмировал Дахан. — Windows разрешает сетевой путь и начинает аутентификацию до того, как проверяет, заслуживает ли сервер доверия. Это и оставляет вектор атаки без участия пользователя через автоматически обрабатываемые LNK-файлы».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows, shell, уязвимость, хакеры, кибербезопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
