MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Игроки не оценили S&box — духовный наследник Garry’s Mod собирает в Steam «смешанные» отзывы

Как и было обещано, 28 апреля в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовали продажи S&box (читается как sandbox) — амбициозной песочницы от разработчиков Garry’s Mod из британской Facepunch Studios.

Источник изображений: Facepunch Studios

Стоимость S&box в российском сегменте Steam составляет 710 рублей. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (см. ролик ниже) с демонстрацией возможностей платформы.

Как и Garry’s Mod, S&box предлагает играть, создавать и делиться своими творениями с миром. Песочница базируется на движке Source 2 и включает мощные инструменты для создания и распространения игр самых разных жанров.

После запуска S&box получила в Steam более 500 «смешанных» отзывов (рейтинг 55 %). Хвалят большой потенциал платформы, а ругают отсутствие интересных занятий, невозможность поиграть в России и засилье пользовательского ИИ-контента.

В то же время оценка S&box от купивших игру за пределами Steam оказалась 92 % (свыше 1,5 тыс. «очень положительных» обзоров) — дело в том, что в эту категорию попали тестировщики S&box, получившие бесплатную копию.

В обращении к игрокам разработчики S&box пообещали, что продолжат выпускать обновления и улучшать платформу, будут прислушиваться к сообществу и разберутся с «людьми, использующими ИИ очевидными и низкокачественными способами».

В будущем пользователи S&box смогут зарабатывать на продуктах прямо на платформе или выпускать и продавать экспортированные игры в Steam без каких-либо ограничений и отчислений Facepunch.

Материалы по теме
Спустя три года разработки Ubisoft отменила воксельную песочницу Alterra — амбициозный гибрид Animal Crossing и Minecraft
«Ни одну игру в жизни не ждал так же сильно»: разработчики Don't Starve взбудоражили фанатов анонсом Don’t Starve Elsewhere
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena
Режиссёр Resident Evil 2 спустя почти 30 лет раскрыл секрет происхождения имени Леона Кеннеди
Microsoft подтвердила, что уязвимость Windows позволяет красть пароли без единого клика
Российский ответ «Готике» становится лучше: Of Ash and Steel получила «самый масштабный и богатый на изменения» патч
Теги: s&box, facepunch studios, песочница
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.