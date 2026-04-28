Игроки не оценили S&box — духовный наследник Garry’s Mod собирает в Steam «смешанные» отзывы

Как и было обещано, 28 апреля в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовали продажи S&box (читается как sandbox) — амбициозной песочницы от разработчиков Garry’s Mod из британской Facepunch Studios.

Стоимость S&box в российском сегменте Steam составляет 710 рублей. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (см. ролик ниже) с демонстрацией возможностей платформы.

Как и Garry’s Mod, S&box предлагает играть, создавать и делиться своими творениями с миром. Песочница базируется на движке Source 2 и включает мощные инструменты для создания и распространения игр самых разных жанров.

После запуска S&box получила в Steam более 500 «смешанных» отзывов (рейтинг 55 %). Хвалят большой потенциал платформы, а ругают отсутствие интересных занятий, невозможность поиграть в России и засилье пользовательского ИИ-контента.

В то же время оценка S&box от купивших игру за пределами Steam оказалась 92 % (свыше 1,5 тыс. «очень положительных» обзоров) — дело в том, что в эту категорию попали тестировщики S&box, получившие бесплатную копию.

В обращении к игрокам разработчики S&box пообещали, что продолжат выпускать обновления и улучшать платформу, будут прислушиваться к сообществу и разберутся с «людьми, использующими ИИ очевидными и низкокачественными способами».

В будущем пользователи S&box смогут зарабатывать на продуктах прямо на платформе или выпускать и продавать экспортированные игры в Steam без каких-либо ограничений и отчислений Facepunch.