Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Власти США заблокировали поставки оборуд...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти США заблокировали поставки оборудования для производства чипов в адрес китайской Hua Hong

Пока пакет законопроектов, предусматривающих более широкие ограничения на поставки оборудования из США в Китай, проходит согласование с необходимыми инстанциями, Министерство торговли действует на опережение, запретив отгрузку некоторых видов оборудования для выпуска чипов в адрес двух предприятий китайской компании Hua Hong Semiconductor.

Источник изображения: Applied Materials

Последняя является вторым по величине контрактным производителем чипов в КНР. Как полагают американские чиновники, два предприятия этой компании в Китае имеют возможность производить наиболее продвинутые чипы, а потому запрет на поставку оборудования и материалов на этом направлении призван сдержать технологический прогресс отдельно взятых производственных площадок.

Предполагается, что крупнейшие американские поставщики литографического оборудования в лице Lam Research, KLA и Applied Materials уже получили от торгового ведомства США соответствующее письмо с требованием прекратить поставки продукции в адрес двух предприятий Hua Hong в Китае. Ещё в прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что дочерняя компания Huali Microelectronics готовится к началу производства 7-нм чипов на своём предприятии в Шанхае. До сих пор возможностью выпускать 7-нм компоненты в Китае обладала только компания SMIC, в отношении которой американские санкции действуют уже несколько лет. Новости о дополнительных ограничениях вызвали снижение котировок акций перечисленных выше американских поставщиков оборудования на величину от 3,1 до 5,8 %.

Эксперты, опрошенные Reuters, предупреждают о возможных потерях американских поставщиков, которые выразятся в упущенной выручке в размере нескольких миллиардов долларов. Hua Hong при этом может получить необходимое оборудование из других стран или заменить его китайским. Одно из предприятий Hua Hong, которые попали под ограничения США, ещё только строится, а второе расположено в Шанхае, и по официальным данным, производит только 28-нм и 22-нм продукцию. По некоторым данным, Huawei планировала в случае освоения Hua Hong выпуска чипов по 7-нм технологии перенести часть заказов с мощностей SMIC. Предполагается, что родственные Huawei компании помогают Hua Hong внедрить этот передовой по меркам последней техпроцесс. Пробные партии 7-нм чипов должны были сойти с конвейера дочерней Huali к концу текущего года.

Министерство торговли США обладает правом вводить адресные ограничения на экспорт определённой продукции, не используя при этом длительную процедуру согласований, а довольствуясь рассылкой писем с уведомлениями конкретным экспортёрам. В случае необходимости соответствующие ограничения в дальнейшем оформляются в правила экспортного контроля, которые обязательны к исполнению всеми американскими компаниями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: hua hong semiconductor, smic, китайские производители, сша, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
