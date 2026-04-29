Власти США заблокировали поставки оборудования для производства чипов в адрес китайской Hua Hong

Пока пакет законопроектов, предусматривающих более широкие ограничения на поставки оборудования из США в Китай, проходит согласование с необходимыми инстанциями, Министерство торговли действует на опережение, запретив отгрузку некоторых видов оборудования для выпуска чипов в адрес двух предприятий китайской компании Hua Hong Semiconductor.

Последняя является вторым по величине контрактным производителем чипов в КНР. Как полагают американские чиновники, два предприятия этой компании в Китае имеют возможность производить наиболее продвинутые чипы, а потому запрет на поставку оборудования и материалов на этом направлении призван сдержать технологический прогресс отдельно взятых производственных площадок.

Предполагается, что крупнейшие американские поставщики литографического оборудования в лице Lam Research, KLA и Applied Materials уже получили от торгового ведомства США соответствующее письмо с требованием прекратить поставки продукции в адрес двух предприятий Hua Hong в Китае. Ещё в прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что дочерняя компания Huali Microelectronics готовится к началу производства 7-нм чипов на своём предприятии в Шанхае. До сих пор возможностью выпускать 7-нм компоненты в Китае обладала только компания SMIC, в отношении которой американские санкции действуют уже несколько лет. Новости о дополнительных ограничениях вызвали снижение котировок акций перечисленных выше американских поставщиков оборудования на величину от 3,1 до 5,8 %.

Эксперты, опрошенные Reuters, предупреждают о возможных потерях американских поставщиков, которые выразятся в упущенной выручке в размере нескольких миллиардов долларов. Hua Hong при этом может получить необходимое оборудование из других стран или заменить его китайским. Одно из предприятий Hua Hong, которые попали под ограничения США, ещё только строится, а второе расположено в Шанхае, и по официальным данным, производит только 28-нм и 22-нм продукцию. По некоторым данным, Huawei планировала в случае освоения Hua Hong выпуска чипов по 7-нм технологии перенести часть заказов с мощностей SMIC. Предполагается, что родственные Huawei компании помогают Hua Hong внедрить этот передовой по меркам последней техпроцесс. Пробные партии 7-нм чипов должны были сойти с конвейера дочерней Huali к концу текущего года.

Министерство торговли США обладает правом вводить адресные ограничения на экспорт определённой продукции, не используя при этом длительную процедуру согласований, а довольствуясь рассылкой писем с уведомлениями конкретным экспортёрам. В случае необходимости соответствующие ограничения в дальнейшем оформляются в правила экспортного контроля, которые обязательны к исполнению всеми американскими компаниями.