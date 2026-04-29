TSMC избавилась от акций Arm на сумму $231 млн

Стратегическое партнёрство компаний в одной сфере деятельности нередко выражается в наличии у них некоторого количества акций друг друга, и тайваньский контрактный производитель чипов TSMC до недавних пор владел пакетом из 1,11 млн акций британского холдинга Arm. Недавно первая из компаний продала их на сумму $231 млн.

Сделки по продаже акций состоялись 28 и 29 апреля, акции Arm были проданы по курсу $207,65 за штуку. Номинально, владельцем акций являлась дочерняя структура TSMC Partners. После этой сделки TSMC перестанет быть акционером британского холдинга Arm, который специализируется на разработке процессорных архитектур. По сути, многие клиенты TSMC одновременно являются и клиентами Arm, а недавно последняя выразила готовность разрабатывать собственные процессоры.

TSMC вложила в капитал Arm около $100 млн в 2023 году, приняв участие в первичном размещении ей акций на американском фондовом рынке. Тогда каждая из купленных на тот момент акций Arm обошлась TSMC в $51 за штуку. Постепенно последняя из компаний избавлялась от этих акций, в 2024 году продав 850 000 штук на общую сумму $102 млн. Оставшиеся 1,11 млн акций Arm были проданы компанией TSMC на этой неделе. В любом случае, она смогла неплохо заработать, приняв участие в IPO холдинга Arm.