Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники TSMC избавилась от акций Arm на сумму $2...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC избавилась от акций Arm на сумму $231 млн

Стратегическое партнёрство компаний в одной сфере деятельности нередко выражается в наличии у них некоторого количества акций друг друга, и тайваньский контрактный производитель чипов TSMC до недавних пор владел пакетом из 1,11 млн акций британского холдинга Arm. Недавно первая из компаний продала их на сумму $231 млн.

Сделки по продаже акций состоялись 28 и 29 апреля, акции Arm были проданы по курсу $207,65 за штуку. Номинально, владельцем акций являлась дочерняя структура TSMC Partners. После этой сделки TSMC перестанет быть акционером британского холдинга Arm, который специализируется на разработке процессорных архитектур. По сути, многие клиенты TSMC одновременно являются и клиентами Arm, а недавно последняя выразила готовность разрабатывать собственные процессоры.

TSMC вложила в капитал Arm около $100 млн в 2023 году, приняв участие в первичном размещении ей акций на американском фондовом рынке. Тогда каждая из купленных на тот момент акций Arm обошлась TSMC в $51 за штуку. Постепенно последняя из компаний избавлялась от этих акций, в 2024 году продав 850 000 штук на общую сумму $102 млн. Оставшиеся 1,11 млн акций Arm были проданы компанией TSMC на этой неделе. В любом случае, она смогла неплохо заработать, приняв участие в IPO холдинга Arm.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: tsmc, arm, акции, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
