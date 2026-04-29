Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT Plus потеряет 80 % подписчиков в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ChatGPT Plus потеряет 80 % подписчиков в этом году — зато более дешёвый тариф ChatGPT Go расширит аудиторию в 37 раз

Ещё вчера появилась общая информация о том, что руководство OpenAI обеспокоено снижением количества подписчиков и замедлением роста выручки, но подробности этого отчёта позволяют понять, как компания собирается бороться с данными тенденциями. Тарифный план ChatGPT Go за $8 в месяц должен увеличить количество подписчиков в текущем году с 3 млн до 112 млн человек.

Источник изображения: OpenAI

В некоторых регионах ChatGPT Go доступен за $5 в месяц. А вот количество желающих платить по $20 в месяц за доступ к тарифу ChatGPT Plus, по данным компании, в текущем году сократится почти в пять раз, с 44 млн до 9 млн человек. Кроме того, прогнозы OpenAI гласят, что количество подписчиков самого дорогого плана ChatGPT Pro вырастет в этом году вдвое, но их доля в общем количестве не превысит 1 %, поэтому рассчитывать именно на данный ценовой сегмент компания просто не может.

Впрочем, даже приток пользователей к тарифу ChatGPT Pro не сможет компенсировать упущенную выручку из-за отказа клиентов от более дорогого тарифа ChatGPT Plus, если проанализировать динамику. Выручка OpenAI от подписок по итогам текущего года всё равно сократится на $155 млн. Кроме того, привлечение 109 млн новых подписчиков наверняка увеличит расходы OpenAI, и не факт, что выручка от подписок на этом направлении сможет их перекрыть.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: openai, chatgpt, ии-бот, подписка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
