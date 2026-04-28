OpenAI бьёт тревогу: пользователи уходят к конкурентам — расходы на ИИ растут быстрее доходов

Американский стартап OpenAI, встряхнувший весь мир запуском своего чат-бота ChatGPT, начал активно привлекать финансовые ресурсы инвесторов и партнёров для строительства обширной вычислительной инфраструктуры и оплату аренды уже действующих облачных мощностей. Внутри стартапа зреет озабоченность низкими темпами роста выручки и оттоком пользователей к конкурентам.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Об этом на текущей неделе заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю информацию OpenAI. По имеющимся данным, стартап так и не смог к концу прошлого года выйти на рубеж в 1 млрд активных пользователей в неделю. Более того, наблюдается отток пользователей в сторону конкурентов, и его скорость вызывает серьёзное беспокойство руководства. Кроме того, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) в ходе обсуждения со своими коллегами выразила озабоченность медленным ростом выручки компании. Наблюдается явная диспропорция между темпами роста выручки и капитальных затрат на строительство вычислительной инфраструктуры. Если выручка не будет увеличиваться быстрее, OpenAI не сможет обеспечить себя требуемым количеством вычислительных мощностей.

При этом инвесторы OpenAI, которая только готовится выйти на IPO, всё сильнее беспокоятся по поводу стремительного роста капитальных затрат без внятных перспектив финансовой отдачи. Первоначально OpenAI рассчитывала в ближайшие годы потратить $1,4 трлн на создание вычислительной инфраструктуры для ИИ. В феврале стартапу удалось привлечь $110 млрд, причём крупные суммы денег ему предоставили серьёзные инвесторы типа SoftBank, Amazon (AWS) и Nvidia. Первый из них уже вложил в OpenAI более $64 млрд, и формально может претендовать на 13 % акций американского стартапа.

Успехи конкурирующей Anthropic в корпоративном сегменте стали одной из причин наметившихся проблем OpenAI, но сейчас руководство последней пытается бросить все силы на устранение этого отставания. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и Сара Фрайар в совместном обращении к Reuters назвали публикацию The Wall Street Journal «смехотворной»: «Мы сосредоточили все силы на покупке максимальных вычислительных мощностей и работаем над этим совместно каждый день».

Источники:

Теги: openai, anthropic, ии, финансы, аналитика
openai, anthropic, ии, финансы, аналитика
