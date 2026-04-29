Новому главе Apple Джону Тернусу придётся балансировать между США и Китаем

Действующий генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook, на фото справа) под давлением президента США Дональда Трампа (Donald Trump) к августу прошлого года хоть и согласился в течение последующих четырёх лет вложить в экономику США около $600 млрд, желанную для американского лидера сборку iPhone на территории страны организовать не обещал. Преемнику Кука в этом смысле придётся искать тонкий баланс между интересами США и Китая.

Не секрет, что основная часть продукции Apple в последние годы производилась на территории Китая силами подрядчиков этой компании. Лишь недавно наметившийся сдвиг в сторону организации производства iPhone в Индии привёл к концентрации до 25 % объёмов выпуска данной продукции Apple в этой соседней с Китаем южноазиатской стране. При этом именно реализация iPhone продолжает приносить половину выручки Apple, поэтому география производства этих смартфонов остаётся под пристальным вниманием американских властей. Компания отчитается о результатах минувшего фискального квартала в конце этой недели, подробности об изменениях в этой сфере могут быть оглашены на сопутствующем мероприятии.

Даже если Apple занимается организацией сборки iPhone за пределами Китая, внутри страны остаются поставщики необходимых комплектующих, поэтому снизить степень зависимости от КНР для компании будет крайне сложно. Так или иначе, заступающему на пост генерального директора Apple в сентябре Джону Тернусу (John Ternus, на фото слева) предстоит реализовать план по инвестициям $600 млрд в американскую экономику за оставшиеся три года. Наличие на территории США предприятий TSMC по обработке кремниевых пластин и GlobalWafers по их выпуску в действительности слабо повлияет на локализацию производства iPhone, поскольку поставщики прочих компонентов всё равно останутся в Китае.

Масштабы бизнеса Apple дают компании некоторые преимущества в условиях нынешнего дефицита памяти. Она производит силами подрядчиков примерно 250 млн iPhone в год, оставаясь одним из крупнейших покупателей микросхем памяти. Это позволяет договариваться о поставках памяти на особых условиях и обходить менее удачливых конкурентов. При нынешней динамике цен на память, как прогнозируют аналитики JPMorgan, доля стоимости микросхем памяти в себестоимости iPhone вырастет с прежних 10 % до внушительных 45 % уже к следующему году. Чтобы сгладить сезонные колебания спроса, Apple даже решила с этого года разделить периоды анонса новых моделей смартфонов, а не сосредотачивать их в сентябре. Начальные модели семейства iPhone 18 в итоге выйдут весной следующего года.

Осенью текущего года, буквально через пару недель после вступления Тернуса в должность генерального директора Apple, компания должна будет представить флагманские модели нового семейства, включая и первый складной iPhone с гибким дисплеем. Тем не менее, влияние высоких цен на память Apple не сможет игнорировать бесконечно, жертвуя своей нормой прибыли, и если продукция марки подорожает, это неминуемо подорвёт её позиции в тех же Индии и Китае, где покупатели более чувствительны к изменению цен, а позиции китайских конкурентов весьма сильны. Если Apple предпочтёт сдержать рост цен на iPhone, она получит шанс увеличить свою долю рынка.

Тим Кук при этом не покинет компанию в сентябре, он займёт пост исполнительного председателя совета директоров, что подразумевает сохранение его влияния на деятельность компании едва ли не в ежедневном режиме. Скорее всего, Кук будет поддерживать связи Apple с существующими поставщиками компонентов, которые в большинстве своём сосредоточены в Китае. В этом смысле курс развития бизнеса компании будет задаваться не только Тернусом, но и Куком.