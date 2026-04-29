Новому главе Apple Джону Тернусу придётся балансировать между США и Китаем

Действующий генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook, на фото справа) под давлением президента США Дональда Трампа (Donald Trump) к августу прошлого года хоть и согласился в течение последующих четырёх лет вложить в экономику США около $600 млрд, желанную для американского лидера сборку iPhone на территории страны организовать не обещал. Преемнику Кука в этом смысле придётся искать тонкий баланс между интересами США и Китая.

Не секрет, что основная часть продукции Apple в последние годы производилась на территории Китая силами подрядчиков этой компании. Лишь недавно наметившийся сдвиг в сторону организации производства iPhone в Индии привёл к концентрации до 25 % объёмов выпуска данной продукции Apple в этой соседней с Китаем южноазиатской стране. При этом именно реализация iPhone продолжает приносить половину выручки Apple, поэтому география производства этих смартфонов остаётся под пристальным вниманием американских властей. Компания отчитается о результатах минувшего фискального квартала в конце этой недели, подробности об изменениях в этой сфере могут быть оглашены на сопутствующем мероприятии.

Даже если Apple занимается организацией сборки iPhone за пределами Китая, внутри страны остаются поставщики необходимых комплектующих, поэтому снизить степень зависимости от КНР для компании будет крайне сложно. Так или иначе, заступающему на пост генерального директора Apple в сентябре Джону Тернусу (John Ternus, на фото слева) предстоит реализовать план по инвестициям $600 млрд в американскую экономику за оставшиеся три года. Наличие на территории США предприятий TSMC по обработке кремниевых пластин и GlobalWafers по их выпуску в действительности слабо повлияет на локализацию производства iPhone, поскольку поставщики прочих компонентов всё равно останутся в Китае.

Масштабы бизнеса Apple дают компании некоторые преимущества в условиях нынешнего дефицита памяти. Она производит силами подрядчиков примерно 250 млн iPhone в год, оставаясь одним из крупнейших покупателей микросхем памяти. Это позволяет договариваться о поставках памяти на особых условиях и обходить менее удачливых конкурентов. При нынешней динамике цен на память, как прогнозируют аналитики JPMorgan, доля стоимости микросхем памяти в себестоимости iPhone вырастет с прежних 10 % до внушительных 45 % уже к следующему году. Чтобы сгладить сезонные колебания спроса, Apple даже решила с этого года разделить периоды анонса новых моделей смартфонов, а не сосредотачивать их в сентябре. Начальные модели семейства iPhone 18 в итоге выйдут весной следующего года.

Осенью текущего года, буквально через пару недель после вступления Тернуса в должность генерального директора Apple, компания должна будет представить флагманские модели нового семейства, включая и первый складной iPhone с гибким дисплеем. Тем не менее, влияние высоких цен на память Apple не сможет игнорировать бесконечно, жертвуя своей нормой прибыли, и если продукция марки подорожает, это неминуемо подорвёт её позиции в тех же Индии и Китае, где покупатели более чувствительны к изменению цен, а позиции китайских конкурентов весьма сильны. Если Apple предпочтёт сдержать рост цен на iPhone, она получит шанс увеличить свою долю рынка.

Тим Кук при этом не покинет компанию в сентябре, он займёт пост исполнительного председателя совета директоров, что подразумевает сохранение его влияния на деятельность компании едва ли не в ежедневном режиме. Скорее всего, Кук будет поддерживать связи Apple с существующими поставщиками компонентов, которые в большинстве своём сосредоточены в Китае. В этом смысле курс развития бизнеса компании будет задаваться не только Тернусом, но и Куком.

Материалы по теме
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei
В Apple iOS 27 появятся ИИ-инструменты для редактирования фото
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру
Тим Кук покидает пост гендира Apple — компанию возглавит Железный Тернус
TSMC избавилась от акций Arm на сумму $231 млн
Теги: apple, apple iphone, джон тернус, тим кук, китай
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.