реклама
Попытка Apple затянуть тяжбу с Epic Games провалилась — суд отменил отсрочку по делу App Store

Epic Games убедила Апелляционный суд США отменить предыдущее решение, в рамках которого Apple дали отсрочку на пересмотр политики App Store на период обращения в Верховный суд.

В начале апреля Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Apple о приостановлении действия решения, предписывающего ей изменить политику App Store в отношении альтернативных способов оплаты. Сторона Epic Games подала два заявления: в первом сообщила, что у неё не было времени подготовить ответ на просьбу Apple приостановить действие; во втором попросила отклонить само обращение Apple по данному вопросу.

Ходатайство Apple о приостановлении вступления решения суда в силу в Epic Games назвали «очередной тактикой затягивания [времени], чтобы помешать суду установить существенные и постоянные ограничения на возможность Apple взимать необоснованные комиссии за платежи третьих лиц». Производитель iPhone, в свою очередь, заявил об отсутствии оснований пересматривать решение о приостановке действия и о том, что сохранение его в силе позволит избежать ненужных разбирательств в судах низшей инстанции, пока он добивается пересмотра дела в Верховном суде

Epic Games отметила, что Apple не подтвердила насущной необходимости приостанавливать действие решения, и добавила, что апелляция в Верховный суд не устранит необходимости дальнейших разбирательств в судах низшей инстанции. Апелляционный суд встал на сторону Epic Games и отметил, что Apple не продемонстрировала вероятности пересмотра дела или отмены решения Верховным судом. В пояснении даётся ссылка на норму, согласно которой сторона, которая стремится приостановить действие решения суда до подачи ходатайства о пересмотре дела, «должна показать, что в ходатайстве будет содержаться существенный вопрос, и что есть веские основания для приостановки».

«Тактика Apple по затягиванию процесса исчерпана! Теперь дело Epic против Apple вернётся к судье Гонсалес-Роджерс (Gonzales Rogers) на слушания по вопросу о том, какие именно сборы Apple может взимать для возмещения затрат на проверку приложений, использующих альтернативные способы оплаты», — написал глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) в соцсети X.

apple, epic games, судебное разбирательство
