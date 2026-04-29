OpenAI заявила, что ChatGPT научился считать буквы в словах — но на деле он продолжает ошибаться

Распространённой проблемой больших языковых моделей, используемых в чат-ботах с искусственным интеллектом, являются уверенные ошибки или, другими словами, ложь. Например, до недавних пор ChatGPT не мог правильно ответить на вопрос, сколько букв R в слове strawberry (клубника).

Долгое время чат-бот выдавал неверный ответ, утверждая, что в слове strawberry буква R не встречается три раза. У других ИИ-моделей нередко наблюдалась аналогичная проблема.

Еще одна распространённая ошибка: в ответ на вопрос «Я хочу сегодня помыть машину, но автомойка всего в 50 метрах. Стоит ли мне идти пешком, чтобы доехать туда?» чат-бот ChatGPT часто рекомендовал идти пешком, несмотря на очевидную логическую нестыковку.

Одной из самых больших проблем, как пишет 9to5google.com, остается частота, с которой ИИ-инструменты уверенно лгут пользователям. Если информация неверна, чат-бот этого может не заметить, и, если указать на ошибку, ИИ может упорствовать и продолжать ошибаться, утверждая при этом, что он прав. Эта проблема рассматривается как опасность ИИ-инструментов, помимо того, что такие ответы просто раздражают с учётом потребляемых ИИ ресурсов.

Сегодня OpenAI сообщила, что «наконец-то» ChatGPT может правильно ответить на вопросы по поводу количества букв R в слове strawberry и нужно ли идти к заправке для того, чтобы пополнить бак машины бензином. Но, как отметил 9to5google.com, существует подозрение, что это могут быть жёстко закодированные решения, поскольку в других случаях чат-бот продолжает ошибаться по той же логике. Например, на вопрос «Сколько букв R в слове cranberry (клюква)?» он постоянно отвечает: «В слове cranberry одна буква R», что, конечно же, неверно.

То есть, проблема по-прежнему существует, хотя OpenAI с гордостью объявила о её решении.

Материалы по теме
Российские компании начали судиться с работниками из-за использования ИИ, но перспективы дел сомнительны
ChatGPT Plus потеряет 80 % подписчиков в этом году — зато более дешёвый тариф ChatGPT Go расширит аудиторию в 37 раз
Забуксовавшая OpenAI обвалила акции AMD, Oracle и других собратьев по ИИ
OpenAI опубликовала новые «основополагающие принципы» — они заметно изменились с 2018 года
Ubuntu 26.10 получит встроенные ИИ-инструменты — все они будут работать локально и отключаться в один клик
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
Теги: openai, chatgpt, ии, ии-бот
window-new
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.