OpenAI заявила, что ChatGPT научился считать буквы в словах — но на деле он продолжает ошибаться

Распространённой проблемой больших языковых моделей, используемых в чат-ботах с искусственным интеллектом, являются уверенные ошибки или, другими словами, ложь. Например, до недавних пор ChatGPT не мог правильно ответить на вопрос, сколько букв R в слове strawberry (клубника).

Долгое время чат-бот выдавал неверный ответ, утверждая, что в слове strawberry буква R не встречается три раза. У других ИИ-моделей нередко наблюдалась аналогичная проблема.

Еще одна распространённая ошибка: в ответ на вопрос «Я хочу сегодня помыть машину, но автомойка всего в 50 метрах. Стоит ли мне идти пешком, чтобы доехать туда?» чат-бот ChatGPT часто рекомендовал идти пешком, несмотря на очевидную логическую нестыковку.

Одной из самых больших проблем, как пишет 9to5google.com, остается частота, с которой ИИ-инструменты уверенно лгут пользователям. Если информация неверна, чат-бот этого может не заметить, и, если указать на ошибку, ИИ может упорствовать и продолжать ошибаться, утверждая при этом, что он прав. Эта проблема рассматривается как опасность ИИ-инструментов, помимо того, что такие ответы просто раздражают с учётом потребляемых ИИ ресурсов.

Сегодня OpenAI сообщила, что «наконец-то» ChatGPT может правильно ответить на вопросы по поводу количества букв R в слове strawberry и нужно ли идти к заправке для того, чтобы пополнить бак машины бензином. Но, как отметил 9to5google.com, существует подозрение, что это могут быть жёстко закодированные решения, поскольку в других случаях чат-бот продолжает ошибаться по той же логике. Например, на вопрос «Сколько букв R в слове cranberry (клюква)?» он постоянно отвечает: «В слове cranberry одна буква R», что, конечно же, неверно.

То есть, проблема по-прежнему существует, хотя OpenAI с гордостью объявила о её решении.