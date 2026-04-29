Основная часть прототипов беспилотных такси на дорогах крупных городов мира остаётся серийными транспортными средствами с установленными на них дополнительными датчиками и исполнительными механизмами. Стартап Zoox к созданию серийных городских беспилотных такси подошёл иначе, посчитав симметричную компоновку в форме параллелепипеда идеальной формой.

Прежде всего, как пояснили представители Zoox ресурсу Ars Technica, такая форма такси позволяет оптимальным образом расположить датчики, участвующие в процессе автоматического управления транспортным средством. Они разнесены на небольших консолях по четырём углам шаттла ближе к крыше, что позволяет охватить максимальную зону обзора. Отсутствие капота также улучшает обзорность, а также позволяет оптимально расходовать внутренний объём салона внутри колёсной базы.

Трансмиссия и рулевое управление беспилотных такси Zoox устроены таким образом, что шаттл может с лёгкостью двигаться как в прямом направлении, так и в обратном, поскольку на каждой оси установлен свой тяговый электродвигатель, а колёса на обеих осях обладают большим углом поворота. Это не только сокращает радиус разворота и позволяет равноценно двигаться в любом направлении, но и допускает нетипичные для большинства машин манёвры типа смещения по диагонали «в стиле краба».

Салон такого роботакси предусматривает расположение пассажиров на двух диванах лицом друг к другу. Получается, что половина пассажиров при полной посадке неизбежно перемещается спиной вперёд, но на городских скоростях при непродолжительных поездках это не должно стать проблемой для клиентов со слабым вестибулярным аппаратом. Держатели для бутылок и площадки для беспроводной зарядки мобильных устройств предусмотрены на каждом из диванов. Дизайн интерьера выполнен с целью минимально притягивать внимание пассажиров. При посадке в салон через широкие двери с панорамным остеклением им достаточно занять место, пристегнуться ремнём безопасности и нажать клавишу «поехали», чтобы шаттл сам начал движение по выбранному заранее маршруту. Такие роботакси уже курсируют в экспериментальном режиме в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Остине, скоро к ним присоединится Майами. Схожие по компоновке беспилотные шаттлы Origin разработала и дочерняя компания GM Cruise, но после наезда другого прототипа этой фирмы на пешехода в Сан-Франциско проект создания роботакси был полностью свёрнут.