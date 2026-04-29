DDR4 подешевела на спотовом рынке, но покупают её всё равно неохотно

Бум систем искусственного интеллекта приучил всех к мысли, что цены на память постоянно растут, и на рынке наблюдается нехватка предложения. Между тем, статистика предыдущих семи дней, приводимая TrendForce, говорит о снижении спроса на микросхемы DDR4 даже при условии снижения цен на память этого типа на рынке моментальных сделок.

Источник изображения: Micron Technology

По данным источника, по сравнению с прошлой неделей цены на DDR4 успели снизиться на величину от 1 до 5,8 %, но это не помогло оживить покупательскую активность. Запросы по ценам поступают от покупателей регулярно, но к реальным покупкам они чаще всего не приводят. В сегменте DDR5 интерес покупателей выше, но и его нельзя назвать стабильным. За прошедшие семь дней спот-цены на DDR5 колебались возле существующих отметок и не сопровождались существенным всплеском покупательской активности, по данным TrendForce. В целом сегмент DRAM склонен демонстрировать тенденцию к снижению цен на спот-рынке: в среднем с $32,8 до $32,5 за DDR4-3200 в конфигурации 1G×8, но динамику нельзя назвать сильно выраженной.

Источник изображения: TrendForce

Зато спот-цены на NAND продолжают снижаться на протяжении последнего месяца, в совокупности опустившись за это время на 30–40 %. На прежних уровнях находилось не так много желающих покупать твердотельную память на рынке моментальных сделок. Некоторые продавцы, стремясь пополнить оборотные средства, стали снижать цены на память, но закрепившаяся тенденция сформировала у потенциальных покупателей ожидания дальнейшего снижения цен, поэтому покупать NAND никто в итоге не торопился. С прошлой недели цены в сегменте NAND на рынке моментальных сделок опустились на 1,82 % до $20,59 за 512-Гбит чип TLC. Дешевела память eMMC и карты памяти microSD, а вот чипы SLC и MLC подорожали на 3,68 % и 8,45 % соответственно.

Теги: trendforce, ddr4, ddr5, nand, цены
