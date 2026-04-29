Выход DeepSeek V4 взвинтил спрос на ИИ-ускорители Huawei Ascend 950

После выхода ИИ-модели DeepSeek V4, специально оптимизированной для работы на чипах Huawei, в Китае резко вырос спрос на ИИ-ускорители Ascend 950, пишет агентство Reuters. По словам его источников, крупнейшие китайские интернет-компании, включая ByteDance, Tencent и Alibaba, обращаются к Huawei с заявками на новые заказы.

Также стремятся разместить заказы на поставку Ascend 950 компании, специализирующиеся на облачных вычислениях и услугах аренды графических процессоров (GPU). Чип Ascend 950PR значительно превосходит по производительности Nvidia H20 — самый мощный чип, который Nvidia разрешалось продавать в Китае до того, как Пекин заблокировал его импорт в прошлом году. Но он всё же уступает чипу H200, который пока так и поставляется в Китай из-за разногласий Пекина и Вашингтона относительно условий его продажи.

Решение DeepSeek оптимизировать версию DeepSeek V4 специально для использования с чипами Huawei знаменует собой стратегический сдвиг от зависимости от американских полупроводников к развитию собственного китайского оборудования для ИИ-технологий, что является приоритетом для Пекина в стремлении к технологическому превосходству, отметило Reuters.

Серия Huawei Ascend 950 — в частности, вариант 950PR — является единственным китайским чипом с поддержкой технологии обработки ИИ-вычислений в более сжатом вычислительном формате, что позволяет производить больше вычислений в секунду при меньших затратах.

Сразу же после анонса платформа Bailian от Alibaba Cloud предоставила доступ к DeepSeek V4, предложив варианты V4-Pro и V4-Flash по официальным ценам разработчика. Аналогично поступила Tencent Cloud. Быстрый запуск ИИ-модели крупными облачными платформами означает, что миллионы пользователей и разработчиков теперь могут получить доступ к V4, что резко увеличивает объём запросов, и, соответственно, спрос на базовые чипы для их обработки.

DeepSeek заявила, что цена V4-Pro может значительно снизиться во второй половине 2026 года, как только кластеры на Huawei Ascend 950 начнут «поставляться в больших масштабах». Следует отметить, что из-за экспортных ограничений США на поставку передового оборудования для производства микросхем Huawei не сможет удовлетворить потребности отрасли в чипах Ascend 950.

По словам источников, Huawei планирует отгрузить около 750 тыс. единиц Ascend 950PR в этом году. Старт его серийного производства был намечен на апрель, а полномасштабные поставки должны начаться во второй половине 2026 года.