Приложение Google Translate поможет исправить произношение в иностранных языках

В этом году сервисам семейства Google Translate исполняется двадцать лет, за это время они сильно эволюционировали, и в новом варианте для мобильных устройств предлагают пользователям возможность улучшить произношение иностранных слов и фраз. Как пояснили представители Google, функция была добавлена по многочисленным просьбам пользователей.

Источник изображения: Unsplash, Rubaitul Azad

Мобильное приложение Google Translate теперь позволяет не только ввести в текстовом виде фразу и получить её письменный перевод, но и сравнить её произношение пользователем с эталонным. Автор запроса просто должен записать в приложении через микрофон смартфона свой вариант произношения фразы, а сервис Google при помощи алгоритма ИИ сравнит его с эталонным и даст пользователю рекомендации по улучшению собственных фонетических навыков. Можно тут же предпринять вторую попытку пройти подобный фонетический тест, приложение моментально оценит, удалось ли пользователю улучшить своё произношение с учётом прежних рекомендаций.

Впрочем, пока данная функция будет доступна только пользователям устройств под управлением Android в США и Индии, а перечень охватываемых языков ограничен хинди, английским и испанским. Планы по дальнейшей экспансии нововведения не уточняются, но логично было бы предложить, что оно рано или поздно достанется пользователям iPhone, а также персональных компьютеров, не говоря уже о жителях разных других стран. В целом, Google сейчас предлагает онлайн-перевод почти с 250 языков, так что работа по адаптации произношения предстоит огромная. В новой версии приложения Google Translate для Android появилась кнопка Practice, которая позволяет сперва прослушать эталонное произношение полученной при переводе фразы, а затем попрактиковаться в её произношении. Каждый месяц сервисом Google Translate пользуются более миллиарда человек, они в среднем переводят более триллиона слов за этот период.

Материалы по теме
Google запустила «Живой перевод» прямо в наушники в 12 странах и на iOS
«Google Переводчик» научит пользователей правильному произношению с помощью ИИ
Google Translate научится закреплять до десятка часто используемых языков
В Apple iOS 27 появятся ИИ-инструменты для редактирования фото
Российские компании начали судиться с работниками из-за использования ИИ, но перспективы дел сомнительны
OpenAI запретила Codex говорить о енотах, гоблинах и троллях
Теги: google, google translate, переводчик, перевод в реальном времени, ии
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.