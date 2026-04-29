Приложение Google Translate поможет исправить произношение в иностранных языках

В этом году сервисам семейства Google Translate исполняется двадцать лет, за это время они сильно эволюционировали, и в новом варианте для мобильных устройств предлагают пользователям возможность улучшить произношение иностранных слов и фраз. Как пояснили представители Google, функция была добавлена по многочисленным просьбам пользователей.

Мобильное приложение Google Translate теперь позволяет не только ввести в текстовом виде фразу и получить её письменный перевод, но и сравнить её произношение пользователем с эталонным. Автор запроса просто должен записать в приложении через микрофон смартфона свой вариант произношения фразы, а сервис Google при помощи алгоритма ИИ сравнит его с эталонным и даст пользователю рекомендации по улучшению собственных фонетических навыков. Можно тут же предпринять вторую попытку пройти подобный фонетический тест, приложение моментально оценит, удалось ли пользователю улучшить своё произношение с учётом прежних рекомендаций.

Впрочем, пока данная функция будет доступна только пользователям устройств под управлением Android в США и Индии, а перечень охватываемых языков ограничен хинди, английским и испанским. Планы по дальнейшей экспансии нововведения не уточняются, но логично было бы предложить, что оно рано или поздно достанется пользователям iPhone, а также персональных компьютеров, не говоря уже о жителях разных других стран. В целом, Google сейчас предлагает онлайн-перевод почти с 250 языков, так что работа по адаптации произношения предстоит огромная. В новой версии приложения Google Translate для Android появилась кнопка Practice, которая позволяет сперва прослушать эталонное произношение полученной при переводе фразы, а затем попрактиковаться в её произношении. Каждый месяц сервисом Google Translate пользуются более миллиарда человек, они в среднем переводят более триллиона слов за этот период.