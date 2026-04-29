Слепой тест показал, что геймерам больше нравится Nvidia DLSS 4.5, чем AMD FSR 4.1

В феврале издание ComputerBase провело масштабное слепое тестирование, в ходе которого сравнивались внутриигровые скриншоты, созданные с использованием новейших технологий апскейлинга: FSR 4.0 от AMD и DLSS 4.5 от Nvidia. С тех пор тест был обновлён и проведён повторно. Результаты показывают, что обновленная технология апскейлинга FSR 4.1 от AMD значительно превосходит FSR 4.0. Однако по качеству изображения она всё ещё уступает DLSS 4.5 от Nvidia.
В последнем тесте технологии масштабирования FSR 4.0, FSR 4.1 и DLSS 4.5 сравнивались в следующих играх: Year 117 — Pax Romana, ARC Raiders, Assassin's Creed Shadows, Call of Duty: Black Ops 7, Kingdom Come 2: Deliverance, Resident Evil Requiem и The Last of Us Part I. Согласно результатам, DLSS 4.5 показал лучшие результаты (первое место в таблице ниже) во всех этих играх.
Это мнение подтвердилось в ходе отдельного слепого голосования. Как и в предыдущем тесте, команда ComputerBase провела сравнение с использованием видео с тремя разными технологиями масштабирования, не раскрывая, какой именно метод рендеринга использовался.
По результатам голосования сообщество пришло к двум важным выводам. Во-первых, DLSS 4.5 от Nvidia по-прежнему лидирует по качеству изображения. Этот метод масштабирования показал лучшие результаты в шести из семи игр. Единственной игрой, в которой апскейлинг FSR от AMD оказался лучше, стала Resident Evil Requiem, где DLSS 4.5 занял второе место, уступив FSR 4.1. В целом DLSS 4.5 обеспечивает более чёткую детализацию и стабильную генерацию кадров по сравнению с апскейлингом FSR от AMD. Однако важно отметить, что AMD значительно улучшила FSR 4.1 по сравнению с FSR 4.0. По качеству технология почти сравнялась с решением Nvidia.
И всё же геймеры всё чаще предпочитают DLSS 4.5 нативному рендерингу, а будущие технологии, такие как нейронный рендеринг, должны усилить популярность этого метода апскейлинга.
