реклама
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет

Microsoft опубликовала исходный код 86-DOS 1.00 и несколько промежуточных версий ядра PC-DOS 1.00 — вместе с утилитами, листингами ассемблера и стопкой бумажных распечаток и рукописных заметок. Это значительно более широкий архив, чем представленный годом ранее, когда Microsoft открыла исходники MS-DOS 4.0. По распечаткам видно, как в конце 1970-х и начале 1980-х складывался код будущей операционной системы для IBM PC.

Источник изображения: opensource.microsoft.com

Источник изображения: opensource.microsoft.com

Стейси Хаффнер (Stacey Haffner) и Скотт Хансельман (Scott Hanselman) из Microsoft в корпоративном блоге описали состав архива: «Листинги включают исходный код ядра 86-DOS 1.00, несколько промежуточных версий ядра PC-DOS 1.00, а также ряд хорошо известных утилит, в том числе Chkdsk». Помимо листингов программ, написанных на ассемблере, в архив попали и листинги самого ассемблера — то есть языка программирования, на котором были написаны эти программы.

Хансельман написал в соцсети Bluesky, что самый ранний исходный код DOS обнаружили на бумажных распечатках в гараже Тима Патерсона (Tim Paterson). Эти распечатки появились за десятилетия до инструментов вроде GitHub — веб-сервиса, основанного на системе контроля версий Git. Если в Git-репозитории есть история коммитов, то распечатки, по словам авторов публикации, «создают хронологию изменений: видно, какие функции когда были реализованы, какие ошибки допущены и как их исправляли».

Источник изображения: @scott.hanselman.com / bsky.app

Источник изображения: @scott.hanselman.com / bsky.app

«История программного обеспечения живёт в коде — да, — признали Хаффнер и Хансельман, — но ещё в отсканированных листингах, внутренних документах, ассемблерных распечатках и порой удивительно аналоговых артефактах, из которых складывались операционные системы в конце 1970-х и начале 1980-х годов».

86-DOS вышла в 1980 году и была детищем Патерсона. Microsoft лицензировала систему, а в 1981 году — незадолго до выхода IBM PC — выкупила все права. В последующие годы вокруг сделки шли судебные разбирательства. В некоторых исках утверждалось о сходстве 86-DOS с CP/M. Главная ценность нынешней публикации в другом — она позволяет заглянуть в процесс разработки PC-DOS 1.00. Хансельман, Хаффнер и остальная команда извлекли исходный код из архивов, тщательно отсканировали и расшифровали стопку распечаток и заметок Патерсона.

Источник изображения: opensource.microsoft.com

Источник изображения: opensource.microsoft.com

Практическая ценность первой версии DOS за пределами сообщества ретроэнтузиастов — вопрос спорный. Но архив интересен сам по себе: он показывает, как рождалась ОС, и напоминает о временах, когда код приходилось умещать в минимально возможный объём без потери работоспособности и эффективности. Для современных программистов это урок, а для историков ИТ — бесценный первоисточник.

Теги: dos, microsoft, операционная система, пк, ретро, история
dos, microsoft, операционная система, пк, ретро, история
