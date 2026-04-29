Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei

Китай примет ответные меры в отношении Европейского союза, если тот поддержит предложение о запрете использования оборудования компании Huawei Technologies на территории всех входящих в него стран, пишет Bloomberg.

Представительство Китая в ЕС потребовало, чтобы Еврокомиссия исключила из предложения исполнительного вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен (Henna Virkkunen) формулировки, в которых китайское оборудование объявляется угрозой кибербезопасности, а компании из Китая — поставщиками «высокого риска».

Вирккунен ищет способы заставить страны блока постепенно отказаться от использования оборудования Huawei и её соотечественницы, компании ZTE, в своей телекоммуникационной инфраструктуре. В январе она предложила ввести обязательные меры по обеспечению безопасности сетей в рамках Закона о кибербезопасности.

«Если ЕС продолжит настаивать на принятии этого предложения, Китаю придется принять ответные меры в отношении ЕС и европейских компаний», — говорится в заявлении представительства Китая на встрече в Брюсселе в среду.

Если ЕС воспользуется этим законом, чтобы обязать европейские компании постепенно отказаться от использования китайского оборудования, Китай может «провести соответствующие расследования в отношении ЕС и европейских компаний и принять ответные меры».

Ряд европейских стран, а также Великобритания предприняли шаги по запрету использования оборудования Huawei в наиболее важных сегментах своих телекоммуникационных сетей, заявив, что связи компании с Китаем «представляют угрозу безопасности». В 2020 году Еврокомиссия опубликовала добровольные рекомендации по использованию технологий 5G, в которых странам предлагалось ограничить использование оборудования «поставщиков с высоким уровнем риска».

Критики подобных мер утверждают, что запреты наносят ущерб телекоммуникационным компаниям, ограничивая поставки критически важных сетевых компонентов и вынуждая их обращаться к более дорогим или менее технологичным поставщикам. Помимо Huawei, в Европе доминируют такие поставщики телекоммуникационного оборудования, как Nokia Oyj и Ericsson.

Теги: huawei, китай, евросоюз
