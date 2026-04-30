Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

Российские суды продолжают штрафовать иностранные видеоигровые компании за отказ локализовать данные россиян. На этот раз пришла очередь американского холдинга Take-Two Interactive Software.

Как сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции, мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Take-Two Interactive на 2 млн рублей.

Обозначенную сумму было предписано взыскать с Take-Two Interactive за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идёт о невыполнении предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

Take-Two Interactive владеет тремя крупными издательскими лейблами (Rockstar Games, Zynga и 2K), которые управляют собственными студиями по разработке игр. Считается одной из крупнейших в мире компаний, акции которой котируются на бирже.

Комбинированное портфолио Take-Two Interactive включает такие франшизы, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock, Borderlands, Sid Meier’s Civilization, NBA 2K, WWE 2K и другие.

С российского рынка Take-Two ушла весной 2022 года. Ранее за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал Blizzard Entertainment и My.Games (по 600 тыс. рублей), Battlestate Games (2 млн рублей) и Electronic Arts (2 млн рублей).