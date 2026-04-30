Майский раунд финансирования поднимет оценку Anthropic до $900 млрд — выше OpenAI

В феврале этого года капитализация ИИ-стартапа Anthropic оценивалась в $350 млрд, но с тех пор ему удалось привлечь в свой капитал ещё около $30 млрд. Этим один из самых успешных игроков рынка ограничиваться не собирался, и в мае должно быть принято решение об очередном раунде финансирования, который поднимет капитализацию до $900 млрд, позволив Anthropic обойти OpenAI с её $852 млрд.

Источник изображения: Anthropic

Фактически, при сохранении предполагаемых параметров, новый раунд финансирования поднимет капитализацию Anthropic в два с лишним раза от февральского уровня. Для компании, которая находится в не самых простых отношениях с американским правительством, это является свидетельством доверия со стороны инвесторов. Агентство Bloomberg сообщило накануне, что очередной раунд финансирования может поднять капитализацию Anthropic до $900 млрд и привлечь дополнительные $50 млрд.

Не уточняется, является ли эта сумма частью средств, которые Google и Amazon (AWS) договорились направить на нужды Anthropic в рамках прежних договорённостей. Напомним, Google сперва пообещала вложить в капитал ИИ-стартапа $10 млрд, а потом направить ещё $30 млрд при соблюдении определённых условий. В случае с Amazon речь идёт о первоначальной сумме в $5 млрд, с последующим направлением на нужды Anthropic ещё $20 млрд. Конкурирующая OpenAI в марте оценивала свою капитализацию в $852 млрд, поэтому если соответствующий показатель Anthropic достигнет $900 млрд, именно эта компания получит право называться самым дорогим в мире ИИ-стартапом. Ожидается, что Anthropic выйдет на IPO в октябре этого года, расширив собственные возможности по привлечению капитала. Решение о проведении нового раунда финансирования совет директоров Anthropic должен принять в следующем месяце.

Теги: anthropic, ии, финансы, openai, капитализация
