Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a отчиталась о росте прибыли, но сокр...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ отчиталась о росте прибыли, но сокращение аудитории обвалило акции на 7 %

Акции Meta упали на 7 % на внебиржевых торгах после публикации финансовых результатов первого квартала 2026 года, несмотря на то, что выручка и прибыль превысили прогнозы Уолл-стрит. Рынок негативно отреагировал на более низкие, чем ожидалось капитальные затраты, а также сокращение ежедневной посещаемости сервисов, которое компания объяснила перебоями в работе интернета в Иране и ограничениями доступа к WhatsApp в России.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Чистая прибыль компании составила $26,77 млрд, или $10,44 на акцию, что на 61 % больше, чем $16,64 млрд, или $6,43 на акцию, за тот же период годом ранее. Выручка выросла на 33 % по сравнению с прошлым годом и составила $56,31 млрд. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet Research, ожидалось, что Meta заработает $6,67 на акцию при выручке в $55,6 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей (DAP) в первом квартале составило 3,56 млрд, что на 4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, но более чем на 5 % меньше, чем в четвертом квартале. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что DAP в отчётном квартале составит 3,62 млрд человек.

Капитальные затраты Meta составили за квартал $19,84 млрд, что ниже среднего прогноза StreetAccount в $27,57 млрд. Однако Meta заявила, что капитальные затраты за год составят от $125 до $145 млрд, что больше ранее планировавшихся затрат в диапазоне от $115 до $135 млрд. «Это отражает наши ожидания более высоких цен на компоненты в этом году и, в меньшей степени, дополнительных затрат на ЦОД для поддержки мощностей в будущем», — заявила Meta.

Во втором квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне от $58 до $61 млрд, в то время как аналитики ожидают выручку в размере $59,5 млрд.

Финансовый директор Meta Сьюзан Ли (Susan Li) в ходе телефонной конференции, посвящённой итогам первого квартала, сообщила аналитикам, многочисленные судебные иски с обвинениями компании во вреде её сервисов для психического здоровья молодежи в конечном итоге могут привести к существенным убыткам. Meta потерпела два поражения в судебных процессах в марте, оба связаны с обвинениями в том, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности своих сервисов для подрастающего поколения.

Численность персонала Meta выросла на 1 % в годовом исчислении, составив 77 986 человек по состоянию на 31 марта. По мере увеличения капитальных затрат Meta стремится сократить свой штат. На прошлой неделе компания объявила об увольнении около 10 % сотрудников, или 8 тыс. человек, а также о прекращении набора персонала на 6 тыс. открытых вакансий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: me, ff, финансы, социальные сети, ii
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
