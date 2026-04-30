3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Глава Qualcomm: рынок смартфонов достигн...
Глава Qualcomm: рынок смартфонов достигнет дна уже в этом квартале, но потом вернётся к росту

Сегмент смартфонов, как ожидается, сильно пострадает от роста цен на память и дефицита чипов. Некоторые аналитики предрекают снижение объёмов продаж смартфонов по итогам года на величину, превышающую 10 %. Сформировав прогноз на текущий квартал хуже, чем ожидали аналитики, Qualcomm сумела воодушевить инвесторов оптимистичным прогнозом на будущее.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Генеральный директор Криштиано Амон (Cristiano Amon) в интервью Reuters выразил уверенность, что после завершения текущего квартала рынок смартфонов начнёт оживать с точки зрения динамики спроса. «Мы теперь можем назвать, где будет дно», — с воодушевлением заявил глава компании, добавив, что превзошедшая ожидания выручка в сфере лицензирования позволяет ей получить представление о планах производителей смартфонов на оставшиеся месяцы года. Кроме того, на китайском рынке это дно будет достигнуто в текущем квартале, поскольку производители смартфонов просто истощат свои товарные запасы, и будут вынуждены приступить к закупке новых партий компонентов, которые и поставляет Qualcomm.

Росту акций Qualcomm на 16 % после закрытия торгов способствовало и заявление главы компании о намерениях приступить к поставкам своих процессоров серверного назначения для нужд некоего крупного гиперскейлера до конца текущего календарного года. Прошлый квартал принёс Qualcomm выручку в размере $10,6 млрд, что совпало с ожиданиями рынка, но акции компании после публикации отчётности начали снижаться в цене до 7 % в пике, поскольку инвесторов разочаровал собственный прогноз Qualcomm по выручке на текущий квартал. Она рассчитывает получить от $9,2 до $10 млрд выручки, что ниже консенсуса на уровне $10,2 млрд. Непосредственно продажа чипов принесёт компании в текущем квартале от $7,9 до $8,5 млрд, что также ниже ожиданий рынка ($8,93 млрд).

На способность Qualcomm поставлять серверные процессоры в этом году дефицит памяти не повлияет, по словам Амона, поскольку компания только выходит на рынок и объёмы поставок не так велики, чтобы страдать от этого фактора. OpenAI, которая планирует завершить разработку своего ИИ-устройства за два года, может стать новым крупным клиентом Qualcomm в сегменте мобильных чипов. Амон добавил, что Qualcomm готова работать не только с OpenAI, но и со всеми крупными компаниями в сфере ИИ. Она готова предложить им три вида чипов: центральные процессоры, ускорители для инференса и кастомные решения типа ASIC. По крайней мере, в последней сфере уже активно работают конкурирующие Broadcom и Marvell. Создавать ASIC для клиентов Qualcomm поможет купленный в прошлом году за $2,4 млрд стартап AlphaWave.

Теги: qualcomm, смартфоны, финансы, ии, аналитика
qualcomm, смартфоны, финансы, ии, аналитика
